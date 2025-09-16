'Choque de Gestão': primeiro reality da EXAME leva grandes empresários para dentro de PMEs

O Brasil tem mais de 20 milhões de pequenos negócios, segundo dados do Sebrae, mas transformar essas empresas em operações lucrativas e escaláveis segue sendo um dos principais desafios do empreendedorismo nacional.
Em um cenário de informalidade alta e baixa qualificação em gestão, muitos empresários chegam ao limite sem saber por onde começar a mudar.
É nesse contexto que a EXAME lança seu primeiro reality show de negócios.
Chamado Choque de Gestão, o programa coloca fundadores de PMEs frente a frente com grandes nomes do empreendedorismo brasileiro, como Facundo Guerra, fundador de mais de 20 negócios no centro de São Paulo, Caito Maia, da Chili Beans, e Henrique Azeredo, fundador da rede de hamburguerias Patties.
O objetivo é claro: mostrar, com exemplos práticos e sem roteiros engessados, como os erros mais comuns de gestão estão travando empresas promissoras — e o que pode ser feito para virar o jogo.
O programa será apresentado pelos jornalistas da EXAME Daniel Giussani e Isabela Rovaroto, que também assinam o roteiro dos episódios.
"A gente quer sair do diagnóstico e entrar na prática. Mostrar o que precisa ser mudado e como fazer isso no dia seguinte", afirma Leo Branco, editor de Negócios da EXAME.
O primeiro episódio será publicado no dia 22 de setembro de 2025, no canal da EXAME no YouTube.
Os episódios terão periodicidade mensal e cerca de 20 minutos de duração.
Como funciona o Choque de Gestão
Cada episódio do Choque de Gestão começa com um mergulho no dia a dia de uma PME real. A equipe da EXAME acompanha o funcionamento da empresa e conversa com os empreendedores para identificar os principais gargalos.
A partir daí, entra em cena um convidado com experiência de sobra — alguém que já construiu um negócio de grande porte no Brasil.
Na estreia, quem assume a missão é Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas e um dos empresários mais conhecidos do setor de entretenimento paulistano. Ele visita a padaria Esquina do Pão, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.
Os sócios Alana Fonseca e Brunno Leoni tocam o negócio há 12 anos e chegaram a um ponto de esgotamento. O excesso de trabalho operacional tirava o foco da gestão estratégica.
Cinco lições por episódio
A proposta do programa vai além da inspiração. Ao fim de cada episódio, o empresário convidado deixa recomendações práticas, que podem ser aplicadas por qualquer empreendedor com problemas semelhantes.
Essas orientações incluem temas como organização financeira, gestão de pessoas, atendimento ao cliente, digitalização de processos e planejamento de crescimento.
