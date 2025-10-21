Negócios

‘Choque de Gestão’: Caito Maia ajuda loja de acessórios a crescer como franquia; veja episódio

Fundadora da marca pernambucana de semijoias busca equilibrar crescimento e gestão com a ajuda do criador da Chilli Beans

Choque de Gestão: Caito Maia aconselha Patrícia Lira, fundadora da Norah Acessórios (Leandro Fonseca /Exame)

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08h34.

Crescer é o desejo de todo empreendedor, mas fazer isso de forma sustentável é o grande desafio. No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME, com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, o fundador da Chilli Beans, Caito Maia, entra em cena para ajudar a Norah Acessórios, marca pernambucana de semijoias que busca estruturar seu modelo de franquias e seguir em expansão pelo Brasil.

A história da Norah começou de maneira simples. A pernambucana Patrícia Lira transformou uma fase difícil em oportunidade. No início dos anos 2010, ao ficar desempregada, passou a vender roupas e sapatos de porta em porta com a mãe, em Cumaru, cidade a 90 quilômetros do Recife. O negócio prosperou, permitindo a abertura da primeira loja física.

Quer ver sua empresa no próximo episódio do Choque de Gestão? Increva-se e receba a visita de grandes empresários

Pouco tempo depois, Patrícia levou a marca à capital e inaugurou uma unidade em shopping. Na tentativa de diversificar o mix, apostou em bijuterias — e o sucesso foi tanto que decidiu migrar de vez para o universo das semijoias. Assim nasceu a Norah Acessórios, hoje com 16 lojas entre Pernambuco e São Paulo.

Há um ano, Patrícia decidiu adotar o modelo de franquia para acelerar o crescimento. Foram seis inaugurações nesse formato, mas os desafios logo apareceram: o custo de captação de franqueados aumentou, o caixa ficou pressionado e a retenção de funcionários se mostrou um obstáculo recorrente — uma dor comum no varejo brasileiro.

É nesse contexto que Caito Maia entra em cena. Com mais de 1.300 pontos de venda da Chilli Beans no Brasil e no exterior, o empresário entende bem a equação entre marca, gestão e cultura. Em sua visita à Norah, ele mergulha na operação, observa a rotina da equipe e propõe ajustes práticos.

Entre as principais lições, Caito reforça três pilares essenciais para quem quer escalar: liderança próxima e inspiradora, processos bem definidos e propósito de marca claro. “Negócio bom é aquele que cresce sem perder a alma”, resume o fundador da Chilli Beans durante o episódio.

Pequenas e médias empresas que querem participar dos próximos episódios podem se inscrever aqui.

Veja o segundo episódio do Choque de Gestão:

yt thumbnail
