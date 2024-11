O Boticário chega a 100 lojas sustentáveis e expande presença em atacarejos

Entre lojas próprias e franqueadas, o Boticário inaugurou recentemente sua centésima loja sustentável , localizada em Guaianases, na zona leste de São Paulo. A expansão, iniciada em 2020, foca em atender o público de atacarejos e oferecer conveniência com sustentabilidade.

A segunda maior franquia do país em número de unidades, cresceu 70% nas vendas em apenas dois anos, fazendo o faturamento total do grupo atingir R$ 30,8 bilhões em 2023 .

Em um mercado onde sete em cada dez brasileiros fazem compras, segundo a Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (ABAAS), o atacarejo oferece alto potencial de capilaridade. Esse cenário incentivou o Boticário a expandir seu modelo sustentável e de alta circulação. Atualmente, mais de 70% de suas lojas sustentáveis estão localizadas nesses pontos de venda .

Outras franquias, como a Cacau Show, também seguem essa estratégia. A marca de chocolates vem crescendo ao investir em lojas de contêiner, adequadas ao ambiente de atacarejo, o que facilitou sua expansão.

"O atacarejo combina alto volume de vendas com preços competitivos, atendendo a um público diversificado. Com as lojas sustentáveis, estamos em locais de grande circulação, reforçando nosso compromisso com a agenda ESG", diz Rafael Marconi, diretor executivo de franquias do Grupo Boticário.

Estrutura sustentável e plástico reciclado

As lojas sustentáveis do Boticário são projetadas para serem 50% mais leves e 40% mais eficientes em termos térmicos, com o uso de plásticos reciclados e de baixa reciclabilidade, como isopor e tecidos. Até o final de 2025, a expectativa é chegar a 150 lojas, o que permitirá a reutilização de 180 toneladas de plástico em suas construções.

A expansão do Boticário também se apoia no programa Boti Recicla, que conta com mais de 4.000 pontos de coleta de embalagens de cosméticos.

A cada três embalagens entregues em qualquer loja da rede, o consumidor recebe desconto em novas compras acima de R$ 150. Parte dos materiais coletados é utilizada na construção das lojas sustentáveis, fechando o ciclo produtivo e minimizando a dependência de matéria-prima virgem.