Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Está lançada a lista com as maiores franquias do Brasil. O levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF) leva em consideração a quantidade de unidades em operação no final de 2023.

Na liderança das franqueadoras aparece a Cacau Show, com 4.216 pontos e crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior. A empresa já aparecia em primeiro lugar no ranking de 2022, quando registrara um crescimento de 33,1 frente a 2021.

O Boticário e Mc Donald's seguem como segundo e terceiro colocados, mantendo a mesma posição do ano anterior.

O setor de franquias voltou a subir no mercado brasileiro: no ano passado, cresceu 13,8% quando comparado a 2022 e faturou mais de R$ 240 bilhões.

Veja ranking das 50 maiores franquias em 2023 (por unidades)