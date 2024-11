1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

O delivery viveu um boom na pandemia, mas se engana quem acha que ele ficou no passado. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), as vendas por delivery no setor alimentício atingiram cerca de R$ 35 bilhões no último ano.

Muitos empreendedores (dentro e fora do segmento de alimentação) começaram a adotar a venda exclusiva em aplicativos e canais online, abandonando os espaços físicos destinados ao consumo. A mudança em muitos casos resultou em uma redução dos custos operacionais e aumento no faturamento.

Assim, tanto o modelo de franquias quanto o sistema de delivery se mostram alternativas promissoras e seguras para quem busca começar a empreender, potencializando seus ganhos.

Confira, a seguir, algumas franquias que operam apenas no modelo de delivery:

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o primeiro app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 41.000

Faturamento mensal: em média R$ 60.000

Prazo de retorno: em média 18 meses

Conglomerado Burger do Rão

Com 18 lojas espalhadas por dois estados (RJ e SP), a franquia do Conglomerado Burger, que funciona como modelo de multimarcas (Bob Beef + Ogro Steaks + Rão Burger + Rão Chicken) funciona no modelo híbrido de delivery e take away. A loja opera com, no mínimo, 40 metros quadrados e seis funcionários. Presente no franchising desde 2022, a holding conta com 20 redes no seu guarda-chuva, com destaque para as marcas Sushi Rão, Pizza do Rão, Najah Rão e Conglomerado Burger.

Investimento inicial: R$ 180.000

Faturamento estimado: R$ 150.000

Previsão de retorno: 24 meses

ATW Delivery Brands

A ATW Delivery Brands é uma das maiores holdings de franquias com modelos Dark Kitchen do Brasil. O grupo é pioneiro e especialista em desenvolver marcas e processos otimizados 100% focados no delivery. Dentre muitas marcas, a empresa mantém em seu portfólio a N1 Chicken, O Que Comer, Fernando? e a rede Brasileirinho Delivery.

Investimento inicial total estimado: R$ 299.000 (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 240.000

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Maria Açaí

A operação Maria delivery é um dos 7 modelos de franquias oferecidos pela rede Maria Açaí, com 72 unidades no Brasil: funciona no formato Dark Kitchens, oferecendo os mesmos produtos disponíveis nas unidades físicas da rede Maria Açaí, e conta com 2 cozinhas de 12 a 15m² na plataforma: uma disponível para a venda de açaís artesanais, e a outra com sucos, saladas de frutas, salgados, entre outros itens. A franquia é uma opção mais econômica para o franqueado, pois não conta com salão, comunicação visual e mobiliário.

Investimento inicial: R$ 89.000

Faturamento médio mensal: entre R$ 25.000 e R$ 30.000

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Hapoke

Criada em 2021 em Pernambuco, o Hapoke é uma franquia do tradicional poke havaiano e se consagrou no formato dark kitchen. Operando como franquia desde 2021, a rede está presente em 13 estados e faz parte do Grupo Harō, que também administra outras marcas de sucesso, sendo elas Haro Sushi, The Roll, Redwok, Mango Salad e Tio Parma, com a opção de investimento que permite ao empreendedor a operação das seis marcas do grupo em um único ponto.

Investimento inicial: a partir de R$ 140.000 (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Harō Sushi

Criada em 2017 em Pernambuco, Harō Sushi, hoje com mais de 50 unidades distribuídas em 13 estados brasileiros, se consagrou no formato de dark kitchen, atendendo pedidos para delivery. Operando como franquia desde 2020, a rede faz parte do Grupo Harō.

Investimento inicial: a partir de R$ 140.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Mr. Sofá

A Mr. Sofá é a primeira rede de franquia brasileira especializada em produtos e serviços de limpeza de estofados. A ideia do negócio surgiu quando o curitibano William Volkmann, que trabalhava no setor, percebeu que não existia nenhuma empresa no país que oferecesse tanto os serviços quanto os produtos. Dessa forma, entre dívidas do cartão de crédito, ele criou a Mr. Sofá, que recentemente iniciou sua expansão através de franquias. Hoje, a rede conta com dez unidades.

Investimento inicial: R$ 28.000

Faturamento médio mensal: R$ 24.000

Prazo de retorno: 5 meses

UltraEco

A UltraEco foi criada em 2014 e já se mostrava engajada com a causa do impacto ambiental, utilizando a água não potável para realizar os serviços de lavagens nos carros. No entanto, mesmo com esse ideal, a marca sempre defendeu a tese da não utilização da água nos serviços e, por isso, trocou a água pela cera e passou a realizar a lavagem a seco nos automóveis, além de prestar um serviço delivery, atendendo na casa do cliente. Nos últimos anos, a marca deixou de gastar mais de 17 milhões de litros de água. Inserida no franchising, a marca possui 18 lojas, sendo uma própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 12.000

Prazo de retorno: de 8 a 12 meses