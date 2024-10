A rede de açaí Oakberry é considerada a joia da coroa do portfólio de franquias investidas pelo Grupo SMZTO, liderado nos últimos anos por Bruno Semenzato. O executivo foi responsável por transformar a iniciativa de investimento familiar criada por seu pai, o empresário José Carlos Semenzato, no primeiro (e único) private equity especializado em franquias do Brasil.

A Oakberry recebeu investimento do Grupo SMZTO em 2019. O valor do aporte não é público, mas é seguro dizer que foi de algumas dezenas de milhões de reais. A sociedade começou quando a marca de açaí ainda estava em uma fase inicial de crescimento, operando com menos de 40 lojas e com a produção de açaí terceirizada pela Frooty.

De lá pra cá muita coisa mudou. A marca fundada por Georgios Frangulis verticalizou sua produção e, na sequência, apostou suas fichas na internacionalização.

"O açaí já era um produto conhecido internacionalmente, mas faltava um grande player que soubesse posicioná-lo de maneira adequada. A Oakberry conseguiu preencher essa lacuna, entrando no mercado global no momento certo e com uma estratégia bem definida", diz o CEO da SMZTO.

Os master franqueados desempenharam um papel fundamental na expansão internacional da Oakberry. Com as parcerias com empreendedores locais, a marca de açaí conseguiu replicar seu modelo em diferentes regiões do mundo e ganhou escala e capilaridade de forma mais rápida. Agora, em uma nova fase de expansão, a companhia está evoluindo sua estratégia ao se tornar sócia dos master franqueados.

“A sociedade com o master franqueado visa garantir um crescimento sustentável e consistente em cada região. Essa parceria nos permite ter mais controle sobre a operação e preparar a marca para um possível IPO no futuro”, diz Semenzato.

Com a escala global, a Oakberry se tornou (de longe) a franquia mais rentável entre as investidas do Grupo SMZTO. No ano passado, a companhia vendeu parte de sua participação com a entrada do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), com aporte de R$ 325 milhões. Mesmo assim, segue com um dos maiores sócios da Oakberry, garante Semenzato.

O desafio do jovem CEO é encontrar outras potenciais Oakberry's por aí.

A tese de investimento é voltada para franqueadoras de pequeno e médio porte que já possuem uma base mínima de 30 unidades e operam de forma consolidada em seus segmentos. Não há restrição de setores, apesar da ampla presença do grupo no setor de serviços e saúde.

Entre as empresas que fazem parte do portfólio da SMZTO estão nomes como Grupo OdontoCompany (OdontoCompany, OrthoDontic e Oral Sin), Espaçolaser, Terça da Serra, Petlove, Greenjoy, L’Entrecôte de Paris e Nanica.

O objetivo é investir em negócios com potencial de escala, permitindo que essas empresas cresçam rapidamente com o suporte estratégico, financeiro e de governança. Com cheques de R$ 30 milhões, Semenzato não encontra concorrência entre os fundos de investimentos, que buscam negócios mais graúdos.

Nem todos os aportes resultaram em redes de franquias com centenas de lojas. É o caso do L’Entrecôte de Paris, restaurante com prato único de comida francesa que não superou a marca de 30 unidades. "É um conceito muito específico, com ticket médio mais alto e público específico. Apesar de não ter ganhado escala, é um negócio que gera resultados positivos", explica o executivo.

O grupo realizou no último ano a sua segunda rodada de captação. Com R$ 230 milhões disponíveis para investir nos próximos cinco anos, a holding segue sua estratégia de selecionar franqueadoras de alto potencial de crescimento e escalabilidade.

“Os investidores do nosso fundo são, principalmente, famílias próximas, que entendem e gostam de exposição à economia real no Brasil. E cada vez mais temos trabalhado com investidores institucionais, Single e Multi Family Offices, que querem exposição à private equity e investimentos alternativos”, diz Semenzato.

Em média, a SMZTO realiza dois aportes por ano. O brechó Peça Rara e clínica estética Royal Face foram as primeiras redes de franquias a receberam aportes dessa nova rodada de captação. As duas estão entre as redes que mais crescem em faturamento no ano.

O próximo aporte já está em fase final de negociação e será destinado a uma franquia de beleza. "O setor de beleza tem mostrado um crescimento consistente nos últimos anos, e vemos uma oportunidade de gerar valor significativo com este novo investimento", diz o CEO da SMZTO.

Com cerca de 5.000 franquias, a expectativa é terminar o ano com faturamento sell out de R$ 9,3 bilhões, alta de 12% no ano.