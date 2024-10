As cidades onde as franquias mais cresceram em faturamento em 2024

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) realizou um estudo inédito focado no crescimento do faturamento do mercado de franquias nas cidades brasileiras, destacando o desempenho econômico do franchising nas localidades. No topo do ranking aparece Goiânia, com crescimento de 25,59% no primeiro semestre de 2024, alcançando R$ 1,745 bilhão em faturamento, impulsionada pelo crescimento econômico do estado e pelo avanço das operações no interior.

O estudo, que compara o faturamento do primeiro semestre de 2024 com o mesmo período de 2023, destaca também Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), com avanços de 24,10% e 21,11%, respectivamente.

A ABF atribui parte desse crescimento ao turismo fortalecido nas regiões Sul e Sudeste, como um reflexo da redireção de visitantes após o período de chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Outras cidades importantes no ranking incluem Barueri (SP) na quarta posição, a primeira não-capital do ranking, e Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG), ambas impulsionadas pelo agronegócio, com altas de 20,85% e 20,67%.

O agro (também) é franquia

A análise das 30 cidades mostrou que o agronegócio é um motor importante para o setor de franquias no Brasil. Sete cidades no ranking têm suas economias fortemente associadas ao setor, incluindo Goiânia, Campo Grande, Uberlândia, Londrina, Ribeirão Preto, Cuiabá e Brasília. Esses municípios registraram crescimentos variando de 14,16% a 25,59%, refletindo uma demanda sólida por produtos e serviços gerados por franquias.

Tom Moreira Leite, presidente da ABF, destacou que o foco em faturamento revela dados importantes sobre os investimentos e a demanda por franquias em diferentes localidades. “Neste grupo de 30 cidades, quase todas estão acima de nossa projeção anual de crescimento, que é de cerca de 10%, impulsionando o setor como um todo”, diz.

Ele acrescenta que o interior paulista também ganha cada vez mais relevância, com cidades como Barueri, São José do Rio Preto, Sorocaba e Jundiaí apresentando crescimento expressivo, variando de 7,02% a 20,85%.

Entre os estados que mais cresceram, Mato Grosso aparece com alta de 29%, seguido de Goiás, Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Nos estados de Mato Grosso e Goiás, o faturamento subiu de R$ 2,119 bilhões para R$ 2,7 bilhões e de R$ 3,3 bilhões para R$ 4,1 bilhões, respectivamente, refletindo o aumento da demanda e a capacidade de adaptação das franquias ao mercado regional. Cidades desses estados, como Cuiabá e Goiânia, vêm atraindo redes de diversos segmentos, como alimentação, saúde e bem-estar, além de negócios relacionados ao agronegócio, como franquias de energia solar e mercados autônomos.

As 30 cidades onde as franquias mais cresceram em 2024

Posição Cidade 1° SEM 2023 1° SEM 2024 % Variação Faturamento 1º Goiânia R$ 1.389.736.638 R$ 1.745.323.813 25,59% 2º Florianópolis R$ 738.279.435 R$ 916.230.503 24,10% 3º Curitiba R$ 2.295.074.564 R$ 2.779.587.728 21,11% 4º Barueri R$ 730.416.796 R$ 882.718.544 20,85% 5º Campo Grande R$ 609.633.389 R$ 736.718.532 20,85% 6º Uberlândia R$ 605.505.073 R$ 730.634.788 20,67% 7º Manaus R$ 886.294.692 R$ 1.057.579.305 19,33% 8º São José do Rio Preto R$ 633.366.909 R$ 749.074.826 18,27% 9º Maceió R$ 558.031.638 R$ 659.075.606 18,11% 10º Londrina R$ 630.057.705 R$ 742.187.832 17,80% 11º João Pessoa R$ 553.123.940 R$ 649.516.264 17,43% 12º Sorocaba R$ 659.085.564 R$ 772.920.192 17,27% 13º Ribeirão Preto R$ 827.570.455 R$ 968.126.017 16,98% 14º Fortaleza R$ 1.242.276.898 R$ 1.452.376.261 16,91% 15º Recife R$ 1.306.291.282 R$ 1.509.533.385 15,56% 16° São José dos Campos R$ 738.575.181 R$ 853.473.091 15,56% 17° São Bernardo do Campo R$ 734.896.559 R$ 846.319.615 15,16% 18° Guarulhos R$ 813.028.815 R$ 933.595.513 14,83% 19° Cuiabá R$ 618.145.742 R$ 708.708.551 14,65% 20° Jundiaí R$ 587.751.927 R$ 673.707.699 14,62% 21° Belém R$ 796.737.729 R$ 910.221.999 14,24% 22° Salvador R$ 1.377.875.455 R$ 1.573.299.737 14,18% 23° Brasília R$ 2.432.757.638 R$ 2.777.224.087 14,16% 24° Belo Horizonte R$ 2.208.442.219 R$ 2.519.979.756 14,11% 25° São Paulo R$ 12.063.556.044 R$ 13.713.126.242 13,67% 26° Niterói R$ 729.416.979 R$ 828.570.686 13,59% 27° Campinas R$ 1.564.304.551 R$ 1.770.197.907 13,16% 28° São Luís R$ 731.255.650 R$ 817.332.072 11,77% 29° Rio de Janeiro R$ 5.696.370.137 R$ 6.300.327.782 10,60% 30° Santo André R$ 816.976.609 R$ 874.357.412 7,02% TOTAL R$ 45.574.836.213 R$ 52.452.045.745 15%

Quais setores mais cresceram?

O estudo também apontou que as franquias de alimentação e saúde, beleza e bem-estar continuam como líderes em faturamento. Outros setores, como serviços financeiros, moda sustentável e mercados autônomos, mostraram crescimento significativo nos últimos trimestres, refletindo o interesse dos consumidores por novos modelos de negócios.

Em termos de formato, as lojas tradicionais ainda dominam, respondendo por 82,9% das operações, enquanto franquias em formato home-based estão em 13,6%, indicando a diversidade de modelos disponíveis no mercado.

Segundo a ABF, a tendência é que o setor de franquias continue a se expandir pelo interior do Brasil, fomentando o empreendedorismo e colaborando para o desenvolvimento regional.