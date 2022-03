American Express suspende operações na Rússia e Bielorrússia

A American Express anunciou neste domingo, 6, que está suspendendo todas as operações na Rússia e na Bielorrússia, juntando-se a um número crescente de corporações ocidentais para boicotar negócios no país por causa da invasão da Ucrânia por Moscou.

"À luz do ataque contínuo e injustificado da Rússia ao povo da Ucrânia, a American Express está suspendendo todas as operações na Rússia", disse a empresa de cartão de crédito em comunicado em seu site. "Também estamos encerrando todas as operações comerciais na Bielorrússia", disse a American Express.

A American Express segue as empresas americanas Visa e Mastercard, que anunciaram a suspensão de suas operações russas no dia anterior, bem como a empresa de pagamentos PayPal.

A American Express disse que seus cartões emitidos globalmente não funcionariam mais na Rússia em comerciantes ou caixas eletrônicos. Além disso, os cartões emitidos por bancos russos na Rússia não funcionariam mais fora do país na rede da American Express. "Também estamos encerrando todas as operações comerciais na Bielorrússia", disse a empresa.

Após os anúncios da Visa, Mastercard e American Express, o banco central da Rússia orientou instituições financeiras locais procurarem usar o sistema UnionPay da China.

Com Reuters.

