Mastercard e Visa irão suspender transações em território Russo

Somando-se a outras empresas de serviços financeiros que estão suspendendo suas atividades em território russo, a exemplo do Paypal, neste sábado, 5, foi a vez das operadoras de cartões Mastercard e Visa anunciarem que irão cessar as operações no país chefiado por Vladimir Putin.

Em comunicado divulgado nesta noite, a Mastercard informou que os cartões emitidos por instituições russas não serão mais suportados pela rede.

Além disso, mesmo os cartões Mastercard emitidos fora da Rússia deixaram de funcionar em bancos, estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos do país.

"Por mais de uma semana, o mundo assistiu aos eventos chocantes e devastadores resultantes da invasão russa da Ucrânia. Nossos colegas, nossos clientes e nossos parceiros foram afetados de maneiras que a maioria de nós não poderia imaginar. É com tudo isso em mente – e observando a natureza sem precedentes do conflito atual e o ambiente econômico incerto – que decidimos suspender nossos serviços de rede na Rússia. Essa decisão decorre de nossa ação recente para bloquear várias instituições financeiras da rede de pagamento Mastercard, conforme exigido pelos reguladores em todo o mundo. Com esta ação, os cartões emitidos por bancos russos deixarão de ser suportados pela rede Mastercard. E, qualquer Mastercard emitido fora do país não funcionará em comerciantes ou caixas eletrônicos russos.", diz o comunicado da Mastercard.

Visa

A Visa também informou que irá começar a trabalhar junto com seus clientes e parceiros da Rússia para encerrar as atividades no país nos próximos dias.

“Lamentamos o impacto que isso terá em nossos colegas e nos clientes, parceiros, comerciantes e portadores de cartões que atendemos na Rússia. Esta guerra e a ameaça contínua à paz e à estabilidade exigem que respondamos de acordo com nossos valores”, disse o presidente da Visa, Al Kelly.

A operadora de cartões comunicou que os cartões Visa emitidos na Rússia deixarão de funcionar, bem como os cartões da bandeira emitidos fora da Rússia não poderão ser usados dentro do país.