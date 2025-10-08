Belém será a capital do Brasil durante a COP30

A capital do Brasil será Belém durante a COP30, que acontece entre os dias 11 e 21 de novembro.

O projeto foi aprovado pelo plenário o Senado Federal nesta terça-feira, 7. Agora, o PL segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que muda?

O projeto da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) garante que a capital do Brasil seja transferida simbolicamente para Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá na cidade. Para a população, nada muda.

Durante esse período, os três poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — vão poder se instalar em Belém. O texto também prevê, segundo a Agência Senado, que todos os atos e despachos de Lula e dos ministros de Estados, assinados durante o período, terão o registro de Belém.