ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
AMBIPAR
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO

Belém será a capital do Brasil durante a COP30

Texto foi aprovado pelo plenário do Senado na última terça-feira, 7, e segue para sanção presidencial

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h37.

A capital do Brasil será Belém durante a COP30, que acontece entre os dias 11 e 21 de novembro.

O projeto foi aprovado pelo plenário o Senado Federal nesta terça-feira, 7. Agora, o PL segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que muda?

O projeto da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) garante que a capital do Brasil seja transferida simbolicamente para Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá na cidade. Para a população, nada muda.

Durante esse período, os três poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — vão poder se instalar em Belém. O texto também prevê, segundo a Agência Senado, que todos os atos e despachos de Lula e dos ministros de Estados, assinados durante o período, terão o registro de Belém.

Acompanhe tudo sobre:COP30BelémBrasília

Mais de ESG

Às vésperas da COP30, Belém inaugura parque de bioeconomia para impulsionar negócios amazônicos

Exclusivo: Sicredi neutraliza 27 mil toneladas de CO2 e atinge R$ 58,8 bi em carteira verde

Pragmatismo: o elemento comum que move o setor privado

BASF investe R$ 41 milhões em caldeira elétrica e antecipa meta de redução de emissões em 4 anos

Mais na Exame

Pop

Quem matou Odete Roitman? Público aposta em suspeito inusitado, mostra enquete da EXAME Pop

Carreira

Profissionais de RH brasileiros lideram no uso da IA no trabalho, aponta pesquisa do LinkedIn

Brasil

Governo cobra auxílio emergencial de 177 mil famílias; veja como devolver valor

Mercados

Ibovespa opera em alta e recupera parte das perdas da véspera; dólar cai