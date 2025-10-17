Trump diz que Índia concordou em parar de importar petróleo russo; Nova Deli nega

Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, havia garantido que o país interromperia as importações de petróleo russo, que estão sob sanções americanas devido à invasão da Ucrânia.

Trump descreveu a afirmação como um “grande passo” em direção a uma maior colaboração entre os dois países.

No entanto, Nova Déli refutou a alegação do presidente americano, sinalizando que a questão energética ainda é um ponto de tensão nas relações bilaterais.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, desmentiu a afirmação de Trump, alegando não ter conhecimento de qualquer conversa entre os dois líderes sobre o assunto.

"Não estou ciente de qualquer conversa ou garantia do primeiro-ministro Modi em relação à interrupção das compras de petróleo russo", afirmou Jaiswal em entrevista coletiva, segundo a CNN.

Em seguida, a Índia emitiu uma declaração reafirmando seu compromisso com a segurança energética do país, sem se referir diretamente à Rússia ou à suposta promessa de Modi.

A Índia, que tem sido uma das maiores compradoras de petróleo russo desde a invasão da Ucrânia, tem resistido às pressões dos EUA para cessar essas compras.

O país argumenta que suas necessidades energéticas, aliadas ao crescimento econômico e à enorme população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, não podem ser sacrificadas por motivos políticos.

O desafio da Índia no equílibrio

Embora a Índia tenha procurado diversificar suas fontes de energia, a Rússia continua sendo seu maior fornecedor de petróleo, fornecendo entre 1,7 e 1,8 milhão de barris por dia.

Muyu Xu, analista sênior da Kpler, afirmou à CNN que seria “praticamente impossível” para a Índia parar de importar petróleo russo de imediato, dada a quantidade e a complexidade da substituição desse volume.

“O volume é simplesmente grande demais para ser substituído rapidamente”, disse Xu, ressaltando também as diferenças nas qualidades do petróleo e nos rendimentos das refinarias, o que torna a substituição uma tarefa difícil.

Desde o início da guerra, a Índia tem adquirido petróleo russo a preços mais baixos, devido ao impacto das sanções internacionais sobre os preços do petróleo.

O governo indiano tem sido claro sobre sua posição: as necessidades energéticas da Índia não podem ser comprometidas pela pressão externa.

A Índia também tem se distanciado de outras potências ocidentais em termos de suas relações com a Rússia, e mantém uma política externa independente, que inclui manter laços próximos com Moscovo.

A relação EUA-Índia: tensões comerciais e diplomáticas

As tensões entre Índia e Estados Unidos não se limitam apenas ao petróleo.

Trump impôs tarifas de 25% sobre produtos indianos devido às importações de petróleo e gás russos, o que gerou um impacto negativo nas relações comerciais.

Nas últimas semanas, oficiais de Nova Déli e Washington intensificaram os esforços diplomáticos para resolver essas fricções.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, reconheceu que a Índia tem “problemas com os EUA”, em grande parte devido a negociações comerciais ainda não resolvidas. Mas enfatizou que a Índia está comprometida em encontrar soluções para essas questões.