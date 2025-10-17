Os nove hábitos que aumentam sua inteligência emocional, segundo especialista de Yale

(iStock/Abril Branded Content)
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09h15.
Para muitos jovens profissionais da Geração Z, lidar com emoções no ambiente de trabalho é um desafio constante. Pressão, ansiedade, frustração e medo de falhar aparecem mesmo quando o currículo está pronto e a técnica está afiada.
A diferença entre quem trava e quem cresce está justamente na forma como essas emoções são gerenciadas. E é sobre isso que fala o psicólogo Marc Brackett, diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale e autor do livro Permission to Feel.
“Seus sentimentos no trabalho não são um problema. Eles são seu superpoder.”
As informações foram retiradas de Inc.
Brackett resume décadas de pesquisa em nove hábitos simples, acessíveis e aplicáveis por qualquer profissional que deseje mais equilíbrio e maturidade emocional no trabalho. Confira:
Não existem emoções ruins, apenas emoções mal compreendidas. Validar o que você sente é o primeiro passo para mudar como você lida com aquilo.
Você não está apenas “estressado”, pode estar ansioso, irritado ou sobrecarregado. Identificar com precisão reduz a intensidade da emoção.
Nem todo feedback é um ataque. Às vezes, é só uma informação útil. A forma como você interpreta o que acontece molda sua reação e sua reputação.
Ter alguém de confiança no trabalho pode ajudar a refletir, ganhar perspectiva e reagir com mais estratégia.
Sono, alimentação, movimento, respiração: seu corpo influencia diretamente sua estabilidade emocional. Pequenos ajustes fazem diferença.
Organizar sua agenda de forma mais consciente reduz sobrecarga, ansiedade e reatividade. Pergunte-se: “como a melhor versão de mim mesmo(a) usaria esse tempo?”
Decepção vem de expectativas frustradas; raiva, de injustiça percebida. Reconhecer a origem muda a forma de lidar com o sentimento.
Sua calma contagia. Líderes emocionalmente inteligentes ajudam o time a manter o equilíbrio e viram ponto de apoio em momentos de crise.
Um candidato que sabe lidar com pressão, falhas e conflitos tem mais potencial de sucesso do que aquele que só exibe competências técnicas.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
