Os nove hábitos que aumentam sua inteligência emocional, segundo especialista de Yale

Para muitos jovens profissionais da Geração Z, lidar com emoções no ambiente de trabalho é um desafio constante. Pressão, ansiedade, frustração e medo de falhar aparecem mesmo quando o currículo está pronto e a técnica está afiada.

A diferença entre quem trava e quem cresce está justamente na forma como essas emoções são gerenciadas. E é sobre isso que fala o psicólogo Marc Brackett, diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale e autor do livro Permission to Feel.

“Seus sentimentos no trabalho não são um problema. Eles são seu superpoder.”

As informações foram retiradas de Inc.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Os nove hábitos para desenvolver inteligência emocional no dia a dia

Brackett resume décadas de pesquisa em nove hábitos simples, acessíveis e aplicáveis por qualquer profissional que deseje mais equilíbrio e maturidade emocional no trabalho. Confira:

1. Dê permissão a si mesmo para sentir

Não existem emoções ruins, apenas emoções mal compreendidas. Validar o que você sente é o primeiro passo para mudar como você lida com aquilo.

2. Nomeie o que está sentindo

Você não está apenas “estressado”, pode estar ansioso, irritado ou sobrecarregado. Identificar com precisão reduz a intensidade da emoção.

3. Reinterprete antes de reagir

Nem todo feedback é um ataque. Às vezes, é só uma informação útil. A forma como você interpreta o que acontece molda sua reação e sua reputação.

4. Encontre seus aliados emocionais

Ter alguém de confiança no trabalho pode ajudar a refletir, ganhar perspectiva e reagir com mais estratégia.

5. Regule o corpo para regular a mente

Sono, alimentação, movimento, respiração: seu corpo influencia diretamente sua estabilidade emocional. Pequenos ajustes fazem diferença.

6. Administre bem seu tempo

Organizar sua agenda de forma mais consciente reduz sobrecarga, ansiedade e reatividade. Pergunte-se: “como a melhor versão de mim mesmo(a) usaria esse tempo?”

7. Separe decepção de raiva

Decepção vem de expectativas frustradas; raiva, de injustiça percebida. Reconhecer a origem muda a forma de lidar com o sentimento.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

8. Pratique a co-regulação

Sua calma contagia. Líderes emocionalmente inteligentes ajudam o time a manter o equilíbrio e viram ponto de apoio em momentos de crise.

9. Valorize a inteligência emocional nas contratações

Um candidato que sabe lidar com pressão, falhas e conflitos tem mais potencial de sucesso do que aquele que só exibe competências técnicas.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória