8 sites para comprar geladeira em promoção na Black Friday 2022

Nos últimos anos, a Black Friday se consolidou como uma das principais datas do varejo e, geralmente, uma boa oportunidade para trocar alguns aparelhos domésticos como ar-condicionado, geladeira e fogão.

Embora o evento ocorra nesta sexta-feira, 25 de novembro, as varejistas têm criado "temporadas" de grandes descontos, com ofertas começando ainda no começo do mês.

E, segundo dados do Buscapé, plataforma de comparação de preços, os brasileiros irão atrás de itens que já se tornaram compras tradicionais da época. E se o volume de vendas acompanhar o de buscas será positivo para as varejistas.

Isso porque o volume de procura pelos preços de itens como celulares, TV e geladeira aumentou em ate 28% neste ano, segundo uma análise do Buscapé com base no foi procurado em mais de 500 lojas parceiras até 23 de novembro. dois dias antes da mais importante data do e-commerce no Brasil.

Os números apontam que a busca por celulares, item mais procurado para esta Black Friday, aumentou 11,45% em relação ao mesmo período do ano passado. Já com os televisores, segundo colocado entre os mais buscados, a ampliação foi de 17,11% e, com as geladeiras, 28,07%.

Veja os descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!