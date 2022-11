Esquenta Black Friday 11.11 da Americanas tem Galvão Bueno e descontos de até 80%

A Americanas resolveu antecipar a sua Black Friday e vai começar a temporada de promoções já na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro.

A escolha não é à toa. É que na sexta-feira é celebrado o "Dia dos Solteiros" ou Double Eleven (duplo onze) na China, ocasião em que varejistas como Shopee e Aliexpress aproveitam para realizar grandes descontos. Apelidada de "Black Friday chinesa", em 2020, a data movimentou US$ 74 bilhões (R$ 406 milhões).

A Americanas foi uma das primeiras varejistas brasileiras a importar a data para cá e, neste ano, vai reunir um time de celebridades, além de oferecer descontos de até 80% e cashback de até 50% em compras pagas com o aplicativo Ame Digital.

O primeiro destaque fica para a campanha "Haaaja promoção", estrelada por ninguém menos que o locutor Galvão Bueno.

Criada pela WMcCann, a peça publicitária é um trocadilho com o bordão do apresentador e vai contar ainda com a apresentadora e ex-BBB Ana Clara e a influencer e também ex-BBB Camilla de Lucas.

Durante a "Haaaja Promoção” haverá descontos em milhares de produtos no site, aplicativo e nas lojas físicas da Americanas. Alguns dos departamentos em destaque são itens eletrônicos, eletrodomésticos e mercado.

Fora isso, na sexta-feira, a varejista também realizará uma super live de ofertas, batizada de 11.11. Com duas horas de duração, a transmissão contará com a presença de oito influenciadores: Camilla de Lucas e Bianca Andrade como apresentadoras, e os influenciadores Vanessa Lopes, Gil do Vigor, Gkay, Oli Natu, Jean Luca e Thamirys Borsan.

Somados, os convidados possuem mais de 178 milhões de seguidores em suas redes sociais. A live será transmitida a partir das 19h no YouTube da Americanas; nos perfis de alguns influenciadores, como Gkay no YouTube e Vanessa Lopes no TikTok; e no app da marca. A concepção, desenvolvimento e produção do projeto 11/11 é da agência Play9.

Seguindo a tendência de live commerce, a Live 11.11 da Americanas vai misturar criação de conteúdo com promoções e será uma das maiores da varejista. Durante a transmissão, os usuários poderão tirar dúvidas e ter acesso, além de ofertas antecipadas, a cupons de desconto exclusivos.

A promoção “Haaaja televisão: compre uma TV de qualquer modelo nas lojas, site ou app e concorra à uma TV gigante por dia até o final de novembro”, no ar desde setembro na Americanas, também será válida durante a live.

“Estamos empenhados em realizar mais uma vez a maior e melhor Red Friday do Brasil (como a Americanas chama sua Black Friday). Pensando nisso, antecipamos as ações especiais para os nossos clientes", diz Aline Oliveira, head de marketing da Americanas.

"Especialmente este ano, temos o prazer de contar com Galvão Bueno como uma de nossas maiores estrelas, além de um super time de influenciadores parceiros. Nosso objetivo é levar aos clientes de todo o Brasil não só ofertas, mas muito entretenimento e diversão", completa. afirma Aline Oliveira, head de marketing da Americanas.

Para acompanhar e saber tudo sobre o Esquenta Red Friday Americanas e a live no dia 11/11, basta seguir a marca nas redes sociais ou acessar o hotsite especial para a data.

O que é o 11.11?

O 11.11 é um evento comercial criado pelo Grupo Alibaba em 2009. A data coincide com o Dia dos Solteiros, tradição chinesa que é celebrada desde 1993 e incentiva as pessoas a comprarem presentes para si mesmas. Com o passar dos anos, o período ficou marcado como um dos principais dias para realizar compras online mundialmente.