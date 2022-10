Esquenta Black Friday da Amazon começa hoje com descontos de até 50%

com ofertas em fones de ouvido com e sem fio, monitor, mouse, acessórios gamer das marcas Apple, Philips, JBL (Harman), Logitech, HyperX e AOC;

com até 50% de desconto nas editoras Harper Collins, Planeta, Ciranda Cultura, além de cupom de 30% em livros e seleção de eBooks gratuitos;

com até 30% de desconto em café, castanhas, condimentos e energéticos das marcas Baggio, Red Bull, Mãe Terra e Piracanjuba.

como gin, vodka, cerveja e vinho das marcas Tanqueray, Absolut, Singleton e Patagonia com até 25% de desconto;

conta com até 20% de desconto em cafeteiras, panelas, fritadeiras, utensílios de cozinha, nas marcas Tramontina, Mallory e Hamilton Beach;

com até 25% de desconto nas marcas Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux, em utensílios para casa, aspirador de pó, mop e travesseiro;

com dermocosméticos, produtos para cabelo, perfumes e maquiagem com até 30% de desconto nas marcas Lolla, Cerave, Isdin e Calvin Klein;

com ofertas em consoles, jogos e acessórios

com ofertas cheias de estilo com até 30% de desconto em Havaianas, Hering, Fila, Mash, Colcci, Mormaii, Crocs, Fossil e Hang Loose na categoria em calçados, relógios, tênis esportivos, moda íntima, bolsas, chinelos, óculos de sol e polos masculinas

marcas Positivo e Elgin com até 25% de desconto;

com lâmpadas inteligentes das

com até 20% nas marcas Docol, Intelbras, Bosch e Sparta, em furadeiras e jogos de ferramentas;

com até 25% de desconto nas marcas NUK, Safety 1st, Philips e Lillo

das marcas Bandeirante, Xalingo, Copag e Hasbro com até 15% de desconto;

com até 15% de desconto, em produtos como copos térmicos, bicicletas e artigos de exercícios e academia, das marcas Stanley, Dream Fitness, Polimet e Acte.

com as marcas Chalesco, Nestlé Purina, Bayer-Elanco e Keldog com até 20% de desconto em ração e acessórios para pets;