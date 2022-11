Black Friday do McDonald's tem sanduíches e batata frita a um centavo; veja como aproveitar

O McDonald's decidiu antecipar a Black Friday e a iniciar logo a sua temporada de descontos. A partir desta segunda 14, a rede inicia sua "McFriday", tradicional campanha de fim de ano com descontos em diferentes produtos durante o mês de novembro. A campanha deve se estender até o dia 27 de novembro.

A primeira oferta, em parceria com o aplicativo iFood, venderá sanduíches e batata frita a um centavo. A ação vai de 14 a 18 de novembro, das 14h às 17h59 e é válida apenas pelo aplicativo ou site do iFood, além de contemplar os lanches Cheeseburger, McChicken Jr e McFritas pequena. A quantidade é limitada.

Ofertas do McDonald's na Black Friday

Além da promoção de um centavo, o McDonald's também terá diferentes cupons promocionais em seu aplicativo, válidos de 14 a 20 de novembro. As promoções são renovadas toda segunda-feira.

Durante esta semana, estão válidos os seguintes valores promocionais:

● McOferta Média Big Mac por R$22,90

● McOferta Média Quarterão por R$22,90

● McOferta Média Cheddar McMelt por R$22,90

● McOferta Média McChicken por R$22,90

● McOferta Pequena Cheeseburger por R$14,90

● McOfeta Média Chicken Jr. por R$16,90

● Big Tasty + 1 Sanduíche Clássico + McFritas Grande + 2 Bebidas 500ml (Exclusiva Drive-Tudo) por R$54,90

Além dos descontos pela plataforma de delivery e cupons no aplicativo próprio, a rede também vai oferecer Cheeseburger e Coca-Cola sem açúcar de 300ml grátis para os novos usuários que baixarem o aplicativo da marca pela primeira vez.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

