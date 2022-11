Kabum: os eletroeletrônicos em desconto na varejista na Black Friday 2022

A loja online da área de tecnologia e jogos KaBuM! acaba de anunciar diversas promoções de Black Friday para o ano de 2022.

O objetivo do e-commerce de tecnologia é fazer uma edição da Black Friday histórica, com ofertas com até 65%.

Veja os descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Novembro Ninja KaBuM!

O KaBuM! já se prepara para a sua 15ª edição da Black Friday, evento com descontos que já é conhecido pelos brasileiros.

Ao longo de todo o Black November, diversos produtos de segmentos variáveis estarão disponíveis no site, com descontos relevantes. Ao todo, são milhares de opções.

O conhecido e-commerce de tecnologia criou um apelido criativo para o evento: Novembro Ninja KaBuM!, trazendo descontos que podem chegar aos 65% OFF (ou seja, com produtos custando cerca de 1/3 do preço cheio).

Ofertas em destaque

A seguir, você pode ver algumas ofertas Black Friday da KaBuM! que merecem destaque.

Por isso, prepare sua planilha de gastos mensais para não estourar o orçamento e aproveite as ofertas:

1. Notebook Gamer Dell G15 Intel Core i5-10500H, GeForce GTX1650, 8GB RAM, SSD 512GB, Monitor 15.6'

Esse notebook é muito visado pelos usuários que querem combinar uma boa performance nos games e, ao mesmo tempo, ter as opções de portabilidade que um notebook proporciona. A oferta conta com 13% de desconto.

Com processador e placa de vídeo que trazem uma boa performance nos jogos, além de uma excelente memória RAM e um HD com muito espaço, esse é um dos notebook gamers de destaque no site.

2. iPhone 12 64GB Branco, 5G, Tela de 6.1, Câmera Dupla 12MP + Selfie 12MP

Para aqueles que são fãs da Apple,esta pode ser uma oferta interessante, pois conta com 47% de desconto (ou seja, cerca da metade do preço).

Ainda que o iPhone tenha lançado a versão 14 recentemente, o iPhone 12 ainda é uma opção interessante para usuários que querem usar um bom celular para redes sociais, tirar fotos e gravar vídeos, e também para quem quer ter um aparelho para trabalho.

3. Placa de Vídeo GeForce RTX 2060 VENTUS GP OC

Para quem deseja comprar uma placa de vídeo de qualidade para o seu notebook gamer, a placa RTX 2060 está com 38% de desconto no KaBuM!

Essa pode ser a oportunidade que muitos usuários terão para comprar uma placa de vídeo mais potente para o seu PC e aproveitar os jogos com gráficos mais realistas.

De fato, esse e-commerce do setor de tecnologia e games é um dos que adotou a tradição da Black Friday Brasil mais cedo no país: já são 15 anos trazendo ofertas imbatíveis em preço e qualidade.

No ano de 2021, o destaque foi para a quantidade de produtos disponíveis: mais de 2 milhões de produtos estavam à pronta-entrega no estoque, chegando rapidamente ao consumidor.

Abaixo, estão os produtos com os preços e as respectivas ofertas, que passam de 80% em alguns casos:

de R$ 2.117,64 por R$ 399,99 à vista no PIX

de R$ 5.999,99 por R$ 1.199,99 à vista no PIX

de R$ 1.234,05 por R$ 789,99 à vista no PIX

de R$ 269,99 por R$ 199,99 à vista no PIX

de R$ 2.499,99 por R$ 1.999,99, à vista no PIX

de R$ 5.699,00 por R$ 4.999,00, à vista no PIX

de R$ 89,99 por R$ 19,99 à vista no PIX

Expectativas para a Black Friday 2022

A Black Friday 2022 na KaBuM! Tem uma expectativa muito grande em torno de si, uma vez que esta é uma loja com longa tradição neste período de promoções.

Uma vez que essa empresa tem histórico com esse período promocional, não é de se espantar que muitos esperem o ano todo pelas oportunidades que aparecem, e até mesmo busquem uma renda extra ao longo do ano para aproveitar as compras em novembro.

E com o aumento cada vez mais nas compras pela internet provenientes do distanciamento social, escolher produtos online já é algo natural do brasileiro, o que pode gerar ainda mais vendas.

Black Friday KaBuM! nas redes sociais

O KaBuM! tem fortalecido sua presença nas redes sociais, inclusive no período da Black Friday.

Diversos influenciadores firmaram parcerias com a empresa para que esta alcance cada vez mais possíveis consumidores e aumente seu lucro líquido ao mesmo tempo em que oferece boas oportunidades aos compradores.

Além disso, haverá uma live especial de Black Friday no canal do YouTube da empresa, o KaBuM! TV, o que pode alcançar ainda mais pessoas.

Por fim, o e-commerce de tecnologia preparou uma novidade: caso o Brasil ganhe na estreia da Copa do Mundo, no dia 24/11, o e-commerce promete surpresas.

Sorteio de PC no app KaBuM!

A empresa também criou uma promoção para que usuários concorram a um PC com as especificações

Cockpit com design exclusivo de escorpião;

Monitor gamer Odyssey Ark curvo Samsung;

Placa de video GeForce RTX 4090;

Processador Intel i9 de 13ª geração;

32GB de memória RAM Kingston;

Periféricos high-end.

A cada R$300 em compras, um cupom do sorteio é gerado. As compras precisam ser feitas até o dia 31 de dezembro deste ano.

Baixando o app da KaBuM!, o usuário ganha um cupom para concorrer. Também é possível ganhar cupons extras recomendando a empresa para amigos que nunca fizeram compras na loja.

Ou seja: ao mesmo tempo em que a empresa aumenta sua receita bruta, o usuário pode ganhar um prêmio.

Sobre o KaBuM!

O KaBuM! é um dos primeiros e-commerces do Brasil.

Atualmente, a empresa é bastante conhecida no ramo de compras online no Brasil e também em toda a América Latina.

Ao todo, mais de 20 milhões de pedidos já foram feitos à empresa, que os entregou em mais de 5 mil cidades de todo o Brasil.

Em 2021, a empresa foi comprada pela Magazine Luiza, empresa de varejo que possui ações negociadas na bolsa de valores, com ticker de negociação MGLU3.