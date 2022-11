5 modelos de notebook para comprar na Black Friday 2022

A Black Friday 2022 traz diversas oportunidades para quem deseja comprar um notebook e, com isso, aproveitar os preços mais acessíveis durante essa época.

Durante todo o Black November, é possível encontrar boas ofertas para aparelhos com diversas faixas de preço.



Nesse sentido, pode valer a pena buscar os aparelhos enquanto os estoques promocionais estão disponíveis.

Além disso, é possível ver no texto abaixo ver algumas dicas para comprar os melhores aparelhos para cada função específica.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

A lista abaixo mostra quais os melhores modelos para buscar durante esse período com tantas promoções.

1. Lenovo 3i Celeron – Modelo de entrada

O notebook da Lenovo é um dos mais acessíveis do mercado, para quem deseja utilizá-lo para funções mais simples, como softwares de edição de textos e planilhas, e acesso à internet.

Possui 128GB de memória SSD. Além disso, sua tela é em HD (não é full HD) e possui um processador simples. Mas cumpre o que promete: ser um modelo de entrada.

2. Samsung Book i5 8GB SSD – Modelo intermediário

Esse modelo da marca Samsung é um de performance intermediária, possuindo a vantagem de ter sua placa de vídeo integrada Iris Xe.

Além disso, seu processador Intel i5 de décima primeira geração confere uma performance ainda mais interessante.

Entre suas outras características, destacam-se sua tela Full HD, sua memória RAM de 8GB e seu SSD de 256GB.

3. Acer Aspire 3 372M – Modelo com ótimo custo/benefício

O modelo da Acer é ótimo para quem deseja uma performance intermediária por um preço bastante atrativo.

Seu processador é um Intel i3 de décima primeira geração e sua memória RAM é de 8GB. Além disso, ele possui um SSD com 512GB de memória e tela Full HD com 15,6 polegadas.

4. Macbook Air M2 – Modelo Premium

Trata-se de um modelo premium, feito pela famosa empresa americana que mistura tecnologia com branding.

O seu processador M2 é uma evolução em relação ao modelo anterior (M1), trazendo uma performance ainda melhor para as diversas funções que esse notebook pode ter.

É um aparelho ideal para quem está acostumado com o sistema operacional da Apple e que deseja um bom desempenho em atividades mais complexas, como edição de vídeos.

5. Dell G15 i1100 D20P – Modelo Gamer

O modelo da Dell é voltado para aqueles que querem jogar os jogos de última geração. Possui um processador Intel i5 de décima geração.

Além disso, possui outras configurações de peso: 8GB de memória RAM (2933 MHz), placa de vídeo GTX 1650 da Nvidia e SSD de 512 GB.

Dicas para escolher seu notebook na Black Friday

Existem alguns pontos que os donos de notebooks devem prestar atenção na hora de escolher o seu dispositivo.

Confira algumas dicas na hora de escolher o seu notebook Black Friday:

Defina um gasto limite

O comprador deve ter em mente até quanto ele pode gastar com seu novo aparelho. Por exemplo: ele tem dinheiro para comprar apenas um modelo de entrada? Ou, para ele, vale a pena pagar mais por um notebook melhor?

Com isso, fica mais fácil buscar os aparelhos nessa faixa de preço e, com isso, fazer uma pesquisa mais eficiente durante esse período de promoções.

Por isso, é possível planejar-se usando uma planilha de gastos mensais e ver qual é o modelo que cabe no bolso.

Avalie qual será a função do notebook

Um ponto fundamental para escolher o computador portátil ideal é o seu uso. Com isso, a compra se torna muito mais fácil.

Por exemplo: o uso será casual, apenas para redes sociais? Será usado para trabalhos administrativos, com pacote Office? O usuário fará edições de áudio e vídeo? Jogará os jogos de última geração?

Fique atento a outros benefícios

Além do notebook em si, é possível aproveitar alguma promoção Black Friday e, com isso, conseguir outros benefícios na compra do aparelho.

Por exemplo: instalação da última versão do Windows, garantia estendida, periféricos (mouse, drive de DVD, etc.)

Tome cuidado com réplicas

Por fim, vale a pena ficar atento para lojas que vendem produtos falsos, que são réplicas dos modelos originais. Por isso, o ideal é buscar em sites confiáveis.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Como escolher um notebook?

Antes de definir qual será o modelo que se deve comprar, é preciso entender um pouco mais sobre as configurações do notebook para aproveitar melhor as ofertas Black Friday.

Veja abaixo algumas informações que vão ajudar a escolher o notebook apropriado:

HDD ou SSD?

Existem duas tecnologias de armazenamento de informações em computadores: a HDD e a SSD.

Em primeiro lugar, a HDD é mais antiga e mais lenta, mas é mais segura para armazenar arquivos por longos tempos. É uma tecnologia mais barata.

Por outro lado, o SSD permite que o computador funcione muito mais rapidamente, o que traz um custo maior na hora de adquirir o notebook.

No geral, o SSD tende a ser uma melhor opção, ainda que se consiga menos espaço do que o HDD, proporcionalmente falando.

Memória RAM

A memória RAM é fundamental para o uso no dia a dia do computador. Se o uso do notebook for para funções que necessitem de mais desempenho, como edição de vídeos e jogar jogos de última geração, vale a pena buscar modelos com 8GB de RAM ou até mais.

Processador

O processador, de fato, pode causar muitas confusões. Isso porque nem sempre o modelo é o único fator importante a considerar quando se fala no desempenho do notebook.

Por exemplo: um processador Intel i3 de última geração pode ser melhor do que um processador i5 de uma geração anterior. Por isso, vale a pena fazer uma comparação detalhada.

Placa de vídeo

Alguns notebooks sequer vêm com a opção de placa de vídeo. Entretanto, ela pode ser necessária para muitos usuários.

Para aqueles que desejam jogar jogos mais recentes, é fundamental buscar um modelo que tenha uma placa de vídeo instalada.

Tela

De forma geral, a maioria das telas de notebook hoje em dia é de LCD ou LED. O LED é uma tecnologia que permite uma qualidade de imagem superior e, por isso, o preço final do aparelho fica mais caro.

Além disso, existem modelos mais avançados com telas com tecnologias ainda mais recentes, como a tela OLED. Por isso, são aparelhos mais caros.



O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

