Black Friday na Dafiti: bolsas por R$ 1 e descontos de até 70%

Para a Black Friday, a Dafiti, e-commerce de acessórios, roupas e calçados, prepara uma campanha promocial que oferecerá descontos de até 70% em produtos variados e bolsas por apenas R$ 1.

No esquenta da Dafiti para a Black Friday — que acontece na sexta-feira, 25 de novembro — mais de 7.000 marcas terão novos preços em novembro. Entre as marcas com itens com desconto ao longo do mês estão Hugo Boss, Le Lis Blanc, Adidas, Santa Lolla, Lança Perfume, GAP, Vans, Ralph Lauren e Colcci.

Promoções da Dafiti na Black Friday

Nesta quinta-feira (17), cerca de 30 modelos de bolsas à venda no site e aplicativo da marca custarão apenas 1 real, além do frete de acordo com a região. Os itens são das marcas Colcci, Santa Lolla e Capodarte.

A oferta terá duração de uma hora, entre às 17h e 18h, e estará disponível para todas as regiões do país. Antes de finalizar a compra é necessário adicionar o cupom “BOLSA1REAL” para que a promoção seja válida.

A ambição da Dafiti na campanha promocional está de acordo com as expectativas gerais para as vendas no período mais aquecido do varejo. De acordo com pesquisa realizada pela Spot Metrics, startup de inteligência de dados para o varejo físico, e da 121 Labs, instituto de pesquisa e inovação em experiência do cliente, cerca de 39% dos consumidores buscam por roupas, enquanto 32% buscam por calçados durante as compras. Em seguida estão os eletrônicos (27%) e objetos para o lar (26%).

Na Dafiti, as bolsas também são os itens mais procurados pelos consumidores para o período da Black Friday. Na sequência estão:

2.Sandálias

3.Tênis

4. Vestidos

5. Sapatilhas

6. Sapatos Scarpin

Entre os principais destaques da Black Friday da Dafiti estão Pochete Santa Lolla Rosa; Bolsa Colcci Alça Estruturada Amarela; Bolsa Colcci Saco Roxa; Bolsa Colcci Lenço Laranja e Bolsa Colcci Tachas Preta. Novos itens terão descontos de até 70% ao longo do mês.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

