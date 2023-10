30 franquias baratas para empreender sem funcionários a partir de R$ 4.520

A procura por franquias que dispensam a contratação de funcionários tem crescido nos últimos anos, assim como as microfranquias. Esse modelo de negócio permite que o empreendedor opere sozinho, assumindo todas as responsabilidades do empreendimento ou trabalhe de forma autônoma. O crescimento das microfranquias sem funcionários é impulsionado pela inovação e avanços tecnológicos, proporcionando vantagens como menor investimento e redução de custos com mão de obra. Embora não haja a presença de funcionários, as franqueadoras devem oferecer suporte completo aos novos empreendedores.

Listamos 30 franquias baratas e que não precisam de funcionários para quem quer ter seu próprio negócio. Confira:

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera dentro de condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Líder no segmento de mercados autônomos, a rede dispõe de 2100 unidades em operação em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial, câmeras e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Total Clean

Fundada em 2016, a Total Clean é uma rede que atua com limpeza e higienização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, impermeabilização de sofás, limpeza e hidratação de couro, limpeza de carrinho e bebê conforto, limpeza interna de embarcações e limpeza interna de aeronaves. Sua operação no sistema de franquias permitiu uma expansão de 153 unidades por todo Brasil. O franqueado pode além de gerir o negócio pode prestar o serviço sem a necessidade de funcionários extras.

Investimento inicial: a partir de 29 mil (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Me Protege

A Me Protege é uma microfranquia com foco na venda de planos de saúde e seguros no modelo home-based. O principal diferencial da rede é que os franqueados já entram na rede com leads captados pela franqueadora e recebem comissão de 150% do valor da parcela do seguro vendido. Os fundadores da rede são Claudio Augusto, Marlon Lúcio e Eduardo Koji, criadores da Mania de Passar, Rafael Lemos e Rodrigo Aragão, empresários com anos de experiência no mercado de saúde, além de Alexandre Guerra, ex-CEO da rede Giraffas.

Investimento inicial: R$ 12.600

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

300C Consultoria & Educação

A 300C Consultoria & Educação é um braço importante do Grupo 300 Franchising Ecossistema de Alto Impacto, a maior holding de aceleração de empresas do país. A única consultoria Brasileira de formatação de Franquia e seu maior viés é voltado para capacitação e educação de empresários, os únicos que ensinam e praticam o verdadeiro franchising exponencial. A franquia atua em modelo Home Based, o que permite que o franqueado faça toda a gestão.

Investimento inicial: R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo de retorno: 9 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios, academias e clubes.

Investimento inicial: R$ 37 mil por máquina - são necessárias 3 máquinas para a implantação do projeto (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: expectativa de R$ 8 mil por máquina

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Bendito

Franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino. A rede conta com receitas exclusivas e ingredientes especiais e atua também no modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário.

Investimento inicial: R$ 60 mil ( incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online. Em 2023, a rede estima alcançar R$ 13 milhões e alcançar a marca de 1.200 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 199 mil (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 18 meses

CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 mil (incluso taxa de franquia, equipamentos, estoque, kits e uniformes)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

CredFácil

A rede atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. No modelo home based não há necessidade de contratação de um funcionário, o próprio franqueado pode fazer toda a operação.

Investimento inicial: A partir de R$ 19.997 mil (incluso no valor: taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

Franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 185 franquias.

Investimento inicial: R$ 22,4 mil (incluso capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

Reino Rural Franchising

A empresa oferece uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes) de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural. Em 2021 a marca se lançou no mercado de franquias para capilarizar a expansão em todo o Brasil, com modelo de negócio home office.

Investimento inicial: R$ 45.990 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 57.700 mil

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses

Hyperlocal Franquia

Rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com mais de 58 unidades espalhadas pelo Brasil. O foco da expansão é nacional e o papel do franqueado é prospectar e administrar o atendimento dos clientes dentro da localidade definida.

Investimento inicial: R$ 25 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$15 mil

Prazo de retorno: 7 meses

Sépua Express

Com um modelo de negócios rentável e criado para gerar bem estar e acesso a tratamentos de estética e serviços de embelezamento em um ambiente de spa, a Sépua Estética & Spa completa três anos, com o lançamento de um novo modelo de negócios – Sépua Express, voltado aos profissionais de estética formados. Neste modelo de franquias, basta que um único profissional formado seja o franqueado.

Investimento inicial: R$ 15 mil (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 14.400 mil

Prazo de retorno: 2 meses

Kinsol

Com mais de 250 Franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países. Ganhou o prêmio EXAME de Negócios em Expansão.

Investimento inicial: R$ 35 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: de 2 a 4 meses

Marketing Bag

Franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil. Seu modelo de negócio home based permite ao franqueado uma flexibilidade de horários e a vantagem de operar em qualquer lugar de seu celular ou notebook, com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 6.990 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Love Gifts

Líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento. Seu modelo home based garante que o franqueado opere de onde estiver, bastando ter um notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 19.900 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

5àsec

Especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis, por meio de um sistema de limpeza de qualidade, que utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus serviços, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma lavanderia A rede é a maior do segmento de lavanderias do Brasil, com mais de 550 pontos de venda em todo o território brasileiro. O modelo de autosserviço da empresa é caracterizado como uma lavanderia self-service, onde o cliente tem a autonomia dentro da unidade. Toda a operação é feita via aplicativo.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil (incluso taxa de franquia, instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 24 a 40 meses

Loovi

A Loovi é uma insurtech que oferece produtos de seguro auto inovadores e acessíveis para as classes C, D e E. O modelo de franquia fortalece a qualificação de profissionais de vendas, viabilizando ganhos do conforto de suas casas e sem necessidade de investimento estrutural ou contratação de funcionários.

Investimento inicial: R$ 5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 3.500 mil a R$ 6 mil

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Tz Viagens

Rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarca. É a única que combina a oferta de produtos e serviços de uma operadora turística própria com os principais fornecedores do mercado, para garantir o mais completo portfólio de produtos e serviços turísticos, com a melhor relação custo/benefício do mercado, não somente pela qualidade, mas também nos melhores preços ao consumidor, incluindo a internet.

Investimento inicial: a partir de R$ 9,5 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

LAVUP

Em operação desde 2021, a rede possui um conceito americano de serviço de autoatendimento, para lavar e secar roupas com baixo custo, rapidez, produtos de alta qualidade e com sustentabilidade. A rede fornece oportunidade para novos empreendedores em todo o Brasil de terem seu próprio negócio, sem necessidade de funcionários e mais importante de tudo, facilitando a vida das pessoas.

Investimento total: R$ 58.867,80 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Mikro Market

Franquia de mercado de conveniência em condomínios, que já abriu sua atividade para universidades, hotéis, hospitais. Para uma franquia não há a necessidade de contratação de funcionário, já que o dia-dia da operação é muito rápido e simples. Toda a logística e a negociação com as grandes indústrias do país, já são fornecidas pela franqueadora e a reposição do estoque é gerido pelo próprio franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 meses

DriveTryp

Rede de franquias de aplicativos de mobilidade urbana (transporte por aplicativo) que não possui a necessidade de funcionários. Em modelo totalmente digital e home based, sem necessidade de espaço físico e com renda recorrente, o faturamento do franqueado é de 5% de cada corrida realizada. Quanto mais motoristas e passageiros utilizarem o aplicativo na região em que o franqueado atua, maior também será o seu faturamento.

Investimento inicial: R$ 8.900 mil (incluso taxa de franquia e sistema)

Faturamento médio mensal: R$ 195 mil a partir de 25 motoristas

Prazo de retorno: de 4 a 8 meses

Stuqui Projetos

Rede de franquias exclusiva para engenheiros e arquitetos empreendedores. Com modelo home based, um dos grandes diferenciais da rede é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque ela possui parceria com diversos bancos e esses redirecionam os seus clientes para a Stuqui Projetos. O franqueado deve atender os clientes direcionados pela franqueadora. A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias.

Investimento inicial: R$ 25.444 mil (incluso taxa de franquia e estrutura)

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno:16 meses

Mundo Verde

Rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável, com presença em mais de 500 pdv’s, entre unidades físicas e presença em grandes redes de farmácias e paradas de estrada, em todo o país.

Investimento inicial: R$ 30 mil (incluso enxoval para o franqueado já começar)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Mapa da Mina

A Mapa da Mina é uma franquia com diferencial na fabricação e venda de semijóias. Presente em vários estados, oferece uma diversificada seleção de produtos com design e elegância que acompanham variados estilos e tendências da moda. formato Express, a franquia home based não precisa de funcionários e tem valor menor de investimento.

Investimento inicial: R$ 30 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Ultraeco

A Ultraeco é uma rede de lavagem ecológica de veículos que substitui a água pela cera. A medida gera uma economia de mais de 300 litros de água por lavagem, o que ajuda a preservar o meio ambiente. A rede deve fechar o ano com mais de 25 unidades em seu plantel e um faturamento superior a casa de R$1 milhão. O modelo bronze permite que o franqueado trabalhe de forma autônoma, uma vez que funciona em sistema de delivery de lavagem.

Investimento inicial: a partir de R$ 14 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$12 mil

Prazo de retorno: 8 e 12 meses

Balcão Urbano

Balcão Urbano é uma franqueadora com marcas próprias de vários segmentos e que para a indústria e varejo, desenvolve novos canais de vendas e serviços através das vending machines personalizadas

Investimento inicial: R$ 75 mil (incluso investimento inicial, taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Prazo de retorno: 24 à 36 meses

Aquamagic

A Aquamagic é uma empresa criada com sede em Itajaí, e atua no segmento de lavanderia self-service. A franqueadora, que atualmente tem 65 unidades nas principais capitais do país, oferece um serviço de qualidade a preços econômicos. Mais que serviço de lavanderia self-service, a marca entrega praticidade e uma eficiência ao dia-a-dia.

Investimento inicial: R$ 179 mil (taxa de franquia, aquisição de maquinário, aquisição de totem de pagamento, projeto de adequação de loja, estimativa de obra, comunicação visual)

Faturamento médio mensal: De R$ 15 mil à R$ 20 mil

Prazo de retorno: De 24 a 36 meses

