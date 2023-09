Dono do China In Box e Spoleto mira novo perfil de investidor com franquia de poke de R$ 200 mil

O Grupo Trigo, dono das franquias China In Box, Gendai, Spoleto, Koni, LeBonTon e Le Frangô, está de olho nesse novo perfil de franqueado. Com um investimento inicial de R$ 200 mil, a franquia Kapua Poke chega ao mercado no modelo de quiosque e store in store.

No mercado de franquias, o número de modelos mais compactos e com investimento inicial mais baixo está crescendo. De acordo com levantamento da ABF, a participação das microfranquias aumentou de 28,9% em 2020 para 36,9% em 2022.

Com 614 unidades faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2022, as marcas do Grupo Trigo tem investimento inicial de R$ 600 mil. Com a Kapua, a expectativa é atrair investidores que antes não conseguiam ser franqueados.

"Apenas 20% dos investidores que nos procuram se tornam franqueados do Grupo Trigo. A grande maioria conhece o grupo, se identifica com as marcas, mas não tem o capital inicial necessário para tocar uma operação", diz Isabel Medeiros, diretora de Gente, Cultura e Expansão do Grupo Trigo.

O processo de expansão da nova marca vai contar com os franqueados do grupo. Em novembro, a primeira unidade da Kapua será inaugurada dentro de uma unidade da Koni em Brasília.

Outras unidades estão em negociação em shoppings em São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é ter 10 unidades no próximo ano.

Como a Kapua Poke foi criada

O Grupo Trigo conta hoje com 18 marcas digitais, que funcionam no modelo dark store, no qual um cardápio é desenvolvido para delivery e a marca não conta com loja física. A maioria foi criada e desenvolvida durante a pandemia de covid-19.

O poke, tradicional prato havaiano, já estava presente no cardápio do grupo quando a marca digital foi criada em 2020.

"No ano passado nós decidimos transformar a marca digital de poke em loja física. O prato tem uma boa saída nos restaurantes asiáticos do grupo", diz Gilberto Ohara, diretor de marcas do Grupo Trigo.

Como funciona o modelo de negócio

Na Kapua, o cliente pode escolher entre consumir seis pokes do cardápio ou montar seu próprio prato com quatro bases, seis molhos, dez proteínas e 22 toppings. O ticket médio será de R$ 35.

"A ideia é que o cliente acompanhe a montagem do prato", diz Ohara.

Os modelos store in store e quiosque tem investimento inicial de R$ 200 mil. A expectativa de faturamento é de R$ 70 mil por mês.

"Vamos oferecer o modelo store in store para os nossos franqueados, mas nada impede que a Kapua se instale em pontos de venda fora do grupo", diz Isabel Medeiros.