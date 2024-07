10 franquias baratas para quem quer deixar de ser funcionário a partir de R$ 2.850

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Já imaginou dar adeus ao seu chefe e ter o seu próprio negócio? Empreender tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para aqueles que desejam deixar a rotina de funcionário e buscar maior autonomia. Neste contexto, as franquias surgem como uma opção viável e acessível.

O mercado de franquias tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos. No primeiro trimestre, o setor faturou R$ 60,5 bilhões, alta de 19,1% na comparação com o mesmo período de 2023. No acumulado de doze meses, o setor cresceu 14,3%, chegando a R$ 250,3 bilhões de faturamento.

Assista ao Webinar gratuito e veja como abrir sua primeira franquia de sucesso

As microfranquias, em especial, têm demonstrado um crescimento notável e uma consolidação significativa no mercado. Segundo estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem microfranquias quase dobrou nos últimos anos, com um aumento de 87%, passando de 322 para 604 em 2023.

Conheça, a seguir, algumas microfranquias para começar a empreender e deixar de ser funcionário. O investimento inicial varia entre R$ 2.850 a R$ 25.000:

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: R$ 2.850

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Tempo de retorno do investimento: 12 meses

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com mais de 58 unidades espalhadas pelo Brasil. O papel do franqueado é prospectar e administrar o atendimento dos clientes dentro da localidade definida. Com modelo home based, a franquia pode ser tocada de qualquer parte do Brasil.

Investimento inicial: R$ 25.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Retorno do investimento: 7 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados, que podem atuar em qualquer região do país.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Retorno do investimento: até 6 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. A TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Retorno do investimento: 2 a 3 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras. Com essa demanda e modelo home based, a marca permite que o franqueado atue em qualquer localidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, administradas pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados, que podem trabalhar em qualquer região do país.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Santa Carga Totens e Carregadores

Há quase 20 anos no mercado, a Santa Carga Totens e Carregadores é uma rede de franquias que trabalha com mídia paga dentro de estabelecimentos, eventos e outros. Os totens criados pela empresa, que é associada da ABF, exibem propagandas e disponibilizam pontos de recarga de dispositivos móveis. O modelo também pode ser instalado em localidades de qualquer porte desde que observadas as peculiaridades de cada região.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.000

Tempo de retorno: 8 meses

2Clean

A 2Clean é uma rede que se especializou em limpeza de todas as plataformas e ambientes de forma sustentável. Entre outros serviços, a empresa realiza a limpeza de automóveis com o equivalente a um copo d'água. Além de prospectar clientes e executar o serviço, o franqueado poderá atuar na limpeza de um simples tapete e sofá até carros, aviões e barcos.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.400

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 7.000

Retorno do investimento: 6 a 12 meses

Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônicos e surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores. Com foco no PMEs e MEIs, a rede une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos.

Investimento inicial total: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 10.250

Prazo de retorno: 12 meses

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial.