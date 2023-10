Ela trabalhava na área automotiva quando criou uma escola de mecânicos. Hoje, fatura R$ 50 milhões

Para a empreendedora Sandra Neli, a ideia de criar a Escola do Mecânico surgiu depois de um trabalho voluntário com jovens na Fundação Casa em Campinas, interior de São Paulo.

A paulista atua no setor automotivo desde os 14 anos, quando começou como jovem aprendiz. Com uma carreira consolidada no setor, ela decidiu ensinar outros adolescentes.

"Além do quesito motivacional, eu levei um pouco do conhecimento da mecânica para eles. O projeto funcionou super bem, os jovens se interessaram pelo tema", diz a empreendedora.

Em pouco tempo, o projeto ganhou uma sede em Campinas e passou a atrair pessoas em busca de qualificação profissional. Em 2011, foi fundada a Escola do Mecânico, que hoje é referência no setor e já formou mais de 50 mil profissionais nas áreas de linha leve, pesada e motocicletas.

Hoje, a escola soma 37 unidades em operação, entre próprias e franqueadas. Com o lançamento de um novo modelo compacto, a expectativa é chegar a 80 unidades em 2024. O faturamento da rede é de R$ 50 milhões.

Como funciona a Escola do Mecânico

A Escola do Mecânico oferece atualmente 14 módulos de treinamento nas áreas de linha leve, pesada e motocicletas.

O período de formação dos alunos varia de acordo como nível de conhecimento prévio. Quem já atua no setor, mas busca uma formação pontual pode se especializar em menos de um mês. Entre os iniciantes, a formação pode chegar até seis meses. A mensalidade é de R$ 339 e o número de parcelas varia de acordo com a extensão da formação.

Além da formação de mão de obra qualificada, o negócio auxilia os alunos na entrada do mercado de trabalho. Em 2018, o aplicativo “Emprega Mecânico”, que ajuda a inserir os alunos no mercado de trabalho. Ao todo, mais de 5 mil vagas disponibilizadas.

“Do que conseguimos mensurar, 20% dos alunos são empregados com a ajuda do aplicativo. O mercado conta ainda com muitos empregos informais, que não anunciam as vagas e não são mapeados”, explica.

Em 2021, a escola recebeu investimento da Yunus Corporate que aportou R$ 1 milhão. O montante foi empregado em marketing, canais de aquisição, pessoas, novos cursos e tecnologia, com o objetivo de aumentar a capacidade de impacto.

Novo modelo de franquia

De olho no potencial de crescimento, a edtech de impacto social dá mais um passo rumo à ampliação da rede. Para isso, reformulou o plano de expansão de franquias e passou a oferecer a modalidade compacta e mais acessível, direcionada para quem deseja empreender em uma oficina mecânica.

A estratégia visa aumentar a capilaridade da rede, além de reduzir a carência de mão de obra especializada, principalmente em cidades menores do interior.

A microfranquia que tem como sede oficinas mecânicas tem um investimento inicial de R$ 90 mil, sendo R$ 39,9 mil de taxa de franquia e o restante para a adaptação do imóvel. As unidades maiores, por exemplo, demandam um aporte de até R$ 500 mil, com taxa de franquia de R$ 69,9 mil.

As microfranquias tem crescido no franchising brasileiro. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse modelo de negócio representa 37% no total de redes associadas, passando de 450 para 604, um crescimento de 7% a mais em relação a junho de 2021.

Com a implantação do novo modelo, a Escola do Mecânico estima aumentar a receita em 23% no próximo ano, e faturar perto de R$ 70 milhões.

Quatro microfranquias já estão operando no Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco. Até o final do ano, a previsão é inaugurar mais três unidades compactas em:

Sorriso, localizada no Mato Grosso (MT)

Barreiras no interior da Bahia (BA)

Marabá no Pará (PA)

