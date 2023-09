Como a AmPm está remodelando o negócio para torná-lo mais atrativo para os franqueados

Entre as dez maiores franquias do Brasil em 2022, a rede de lojas de conveniência AmPm tem o desafio de tornar seu modelo de negócio mais atrativo (e rentável) para os franqueados. Apesar do fechamento de mais de 229 unidades, chegando a 1553 unidades no balanço do segundo trimestre, o faturamento cresceu 13%, atingindo a marca de 486 milhões de reais no período. No primeiro semestre de 2023, o faturamento já é de 988 milhões de reais.

O mercado de conveniência mudou nos últimos anos, principalmente após a chegada da Oxxo. Para o presidente da AmPm Renato Stefanoni, a entrada de novas marcas é benéfica para o segmento — apesar de apontar diferenças na proposta de valor.

"Eu vejo dois movimentos no mercado de proximidade. Existem redes mais focadas em conveniência com minimercados, como Oxxo, Pão de Açúcar e Carrefour. Já a AmPm tem como foco acompanhar a mobilidade dos clientes", explica o executivo.

Stefanoni assumiu a liderança da AmPm no último ano, depois de uma passagem de sete anos pela Extrafarma. Nesse período, novas iniciativas foram desenvolvidas e testadas na rede de 32 anos.

Inclusão de marcas parceiras no portfólio das unidades, redução de custos e um novo modelo de loja focado em prédios comerciais são algumas das estratégias que devem ganhar escala em 2024. Tudo isso com objetivo de aumentar o retorno dos franqueados.

Shein é tão brasileira como outras empresas do varejo, diz CEO

Parcerias com outras marcas

A AmPm oferece serviços de padaria, food service, mercearia, beer cave, entre outras comodidades. Em busca de incrementar o portfólio das unidades, a rede está firmando parceria com outras marcas.

Quase como um modelo store in store, as marcas parceiras, como Pizza Hut, Hot Dog no Nathan's, Oakberry e Mr. Cheney Cookies, passaram a oferecer seus produtos nas lojas de conveniência da rede.

"Por conta da escala da rede, nós conseguimos negociar o valor dos produtos com as marcas parceiras e trazê-las de forma mais vantajosa para dentro da operação", diz Stefanoni.

Hit em bairros nobres de SP, Cabana Burger aposta em franquias, mas quer evitar praça de alimentação

Centro de distribuição e fornecimento de insumos

A rede conta com quatro centros de distribuição próprios, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. No último ano, 44 mil toneladas de insumos foram transportados para abastecer as unidades.

Hoje, cerca de 80% do portfólio dos franqueados é distribuído pela cadeia logística da rede.

"Somos a única rede de lojas de conveniência que faz a própria distribuição dos produtos, o que é um grande diferencial competitivo para os franqueados", diz executivo.

O que muda na Kopenhagen com a entrada da Nestlé

Piloto de um novo modelo de loja

Longe dos postos de gasolina, a AmPm está testando um novo modelo de loja para condomínios comerciais, hospitais e universidades. Chamada de "AmPm Office", o modelo conta com duas unidades em São Paulo.

Stefanoni acredita que o novo modelo deve ganhar novas unidades próprias no próximo ano e posteriormente o modelo deve ser ofertado aos franqueados.

Com uma metragem maior do que as lojas tradicionais, o modelo office conta uma parceria com a Starbucks.

"Teremos a experiência Starbucks dentro da loja. É uma proposta bem bem diferenciada e completa. De novo nós estamos andando junto do cliente no momento da mobilidade", diz.

Franui: tudo o que sabemos sobre o doce de framboesa com chocolate que viralizou no TikTok