5 insights do BConnected 2023, evento que aponta tendências para a gestão de franquias

Como tornar uma empresa mais inteligente? Essa foi uma das provocações feita no evento BConnected 2023, realizado entre os dias 3 e 4 de outubro no teatro Santander, em São Paulo.

Organizado pelo Grupo Bittencourt, que atua há 38 anos como consultoria para franquias e negócios em rede, a programação reuniu painéis que apontam caminhos para a perpetuidade dos negócios, com o uso de novas tecnologias, desenvolvimento de novos canais e experiência do cliente mais imersiva.

“O ponto mais desafiador para as empresas é a mudança cultural. Não basta identificar estratégias inovadoras e de expansão se elas não forem de fato incorporadas ao dia a dia dos negócios”, diz a CEO Lyana Bittencourt.

O BConnected é realizado há 13 anos e tem como público alvo executivos de diversos segmentos do mercado de franquias. Carlos Zilli, do Café Cultura, Sergio Bocayuva, da Usaflex e Renata Vichi, do Grupo CRM, foram alguns dos nomes presentes na plateia do evento.



A seguir, alguns pontos abordados durante os painéis do BConnected sobre estratégia de crescimento e inovação no mercado de franquias e negócios em rede.

1. "Mate" produtos se necessário

Como perpetuar uma empresa? Fabio Neto, sócio e CSO da StartSe, tratou em sua palestra sobre a adaptação necessária nos negócios para torná-los competitivos no longo prazo.

De acordo com o executivo, o apego a produtos e serviços já fez muitas empresas perderem sua relevância. Empresas focadas no aluguel de DVDs, por exemplo, viram seu mercado ser dominado por streamings.

A solução, de acordo com o executivo, é focar na dor do cliente e abandonar, sempre que necessário, serviços ou produtos que não fazem mais sentido.

"É importante entender quando um produto ou serviço deixa de resolver a dor do cliente. O importante é adaptar o negócio para que ele continue relevante no segmento no qual atua", diz.

2. IA na cultura das empresas

Como implementar o uso de inteligência artificial (IA) no dia a dia das empresas é um desafio para executivos de todos os setores. Marcela Vairo, diretora da IBM, destacou em sue painel a importância de adotar ferramentas específicas para o setor de atuação do negócio.

Outro ponto abordado pela executiva foi a ideia de que as dores de vários setores da empresa devem ser contemplados no uso de IA. "Criar um departamento de IA isolado está longe de ser a melhor solução", disse.

3. Indústria também se reinventa

Quem acha que a Nestlé está focada apenas na produção de chocolates está muito enganado. Rodrigo Maingué, diretor da Nestlé Professional, falou da importância de criar novas iniciativas para manter a marca próxima do cliente.

Maingué citou a Kitkat Chocolatory, rede de lojas físicas da marca KitKat que oferece sabores exclusivos. A proposta é oferecer ao público, em especial a geração Z, uma experiência mais imersiva no universo da marca.

4. Franchising em novos segmentos (e com investidores)

O mercado de franquias está longe de ser resumido ao setor de foodservice e tem chamado cada vez mais atenção de fundos de private equity.

O painel "Novos mercados descobrem o franchising", mediado pelo editor da EXAME Leo Branco, reuniu a franquia Agro Atlas, que usa drones para automatizar o campo, APTK Spirits, que tem a proposta de democratizar a coquetelaria no Brasil e o Grupo Nomura, responsável pela administração de 33 unidades de franquias de marcas como Arezzo, Schutz e Adidas.

Para os empreendedores, entrar no mercado de franquias é uma boa estratégia para expandir sem perder a qualidade da operação.

Entre os fundos de investimento, a percepção é de que existem negócios no franchising que podem escalar (ainda mais) com o private equity. É o caso da TreeCorp, que tem no seu portfólio a rede Cabana Burger, e que formatou o modelo de franquias junto com o Grupo Bittencourt recentemente.

5. Perpetuidade de uma empresa familiar

Em depoimento emocionante, Sandra Chayo, CEO da marca de lingeries Hope, contou a trajetória empreendedora de seu pai e fundador da marca, Nissim Hara. A executiva contou as transformações que o modelo de negócio sofreu ao longo das décadas para se manter competitiva.

De lojas de departamento para as lojas franqueadas, da lingerie bege básica para novas cores e modelos, até a criação de novas frentes de atuação, como moda praia e fitness, a Hope conseguiu alcançar novos públicos e se tornar a maior franquia de lingeries do Brasil.

"Para se perpetuar, uma empresa precisa respeitar seu legado e se reinventar", disse a executiva.