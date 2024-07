Smart Fit compra rede de estúdios Velocity por R$ 183 milhões

O grupo Smart Fit, dono da terceira maior rede de academias do mundo e líder na América Latina, concluiu nesta terça-feira, 14, a aquisição integral da Velocity, maior rede de estúdios de bike indoor do Brasil e da América Latina. O valor total do negócio é de R$ 183 milhões e envolve todas as 103 unidades, operando sob as marcas Velocity e Kore, a marca de estúdios para treinos funcionais da empresa.

Com a aquisição, a Smart Fit completa seu portfólio na vertical dedicada a estúdios que já possui as marcas Race Bootcamp (corrida indoor e treinos funcionais), Vidya (hot yoga), Jab House (boxe), Tonus Gym (musculação) e One Pilates.

“A Velocity é a empresa mais bem sucedida de estúdios de bike indoor do país e justamente a modalidade que faltava em nosso portfólio”, diz Diogo Corona, COO da Smart Fit. “Com a aquisição, ampliamos ainda mais nossa liderança no setor de estúdios fitness premium no Brasil.”

O objetivo da Smart Fit com a aquisição da Velocity é seguir o modelo das empresas líderes no setor de studios, com algumas delas ultrapassando 2.000 estúdios .

Atualmente o grupo Smart Fit possui 56 estúdios no Brasil e dois em Portugal, onde serão inauguradas mais duas salas no segundo semestre. Com a aquisição da Velocity, a área de estúdios da companhia mais que triplica de tamanho.

“A aquisição traz para dentro do grupo uma rede pioneira com produto e experiências diferenciados, alta capilaridade e sinônimo de categoria no segmento em que atua, além do alto potencial de crescimento”, afirma José Luís Rizzardo, Diretor de RI e M&A da SmartFit.

O modelo de crescimento vai priorizar a abertura de lojas em parceria com franqueados. Atualmente, a Smart Fit tem 58 estúdios, sendo 30 próprios e 28 franqueados. Nos próximos meses devem ser abertas mais 65 salas, a maioria no formato de franquia.

Velocity

A Velocity acaba de completar dez anos. Fundada em 2014 pelo neozelandês radicado no Brasil Shane Young e pelo australiano Declan Sherman, o grupo tornou-se sinônimo de bike indoor no país.

“Sabemos que ainda estamos longe de onde queremos chegar e temos certeza que essa nova parceria vai nos dar os recursos e ferramentas necessárias para continuar trilhando nosso caminho de revolucionar o mundo da atividade física”, diz Young, que seguirá na empresa.