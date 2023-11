Elon Musk insulta marcas que retiraram anúncios da plataforma X, veja fala

O bilionário Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter) e CEO da Tesla e da SpaceX, protagonizou momentos polêmicos durante a sua participação na conferência DealBook Summit, realizada pelo The New York Times, na última quarta-feira, 29. Em entrevista ao jornalista Andrew Ross Sorkin, Musk criticou marcas que decidiram interromper anúncios em sua rede social devido às postagens consideradas antissemitas em seu perfil.

Durante a conversa, que foi televisionada, o empresário abordou a possibilidade de estar sendo chantageado pelas empresas por meio de anúncios e dinheiro. De forma contundente, declarou mais de uma vez: “Não anunciem. Vão se f****”.

Elon Musk is melting down on live TV. He just told Disney CEO Bob Iger to “Go Fuck Yourself”!! pic.twitter.com/8kjmoYAtpa — @MysterySolvent2.0 (@DarkMSolvent) November 29, 2023

Fuga de anunciantes no X

A Disney é uma das várias empresas que retiram seus anúncios da plataforma recentemente, incluindo IBM, Apple e Lionsgate. Bob Iger, CEO da gigante de mídia e dos parques de diversões, inclusive, estava presente no local e foi citado por Musk: “Hey Bob! Se você estiver na plateia."

Mais cedo, em outro painel do evento, Iger justificou a decisão da companhia, afirmando que a associação com as postagens controversas de Elon Musk no X não era positiva para a empresa. O CEO destacou as críticas do magnata como um ponto de inflexão. “Sabemos que o nome de Elon está muito ligado às empresas que ele fundou ou possui, seja Tesla ou SpaceX ou agora X”, disse ele, acrescentando que tem respeito por Musk.

A decisão de sair da plataforma também ocorre após a organização sem fins lucrativos Media Matters divulgar um relatório, o qual mostra que os anúncios da Disney estavam sendo colocados ao lado de conteúdo de supremacia branca e antissemita. Desde então, Musk entrou com um processo por difamação sobre o documento.

No último fim de semana, o New York Times informou que o X pode perder até US$ 75 milhões com a fuga de anunciantes.

"Liberdade de expressão"

A CEO da plataforma, Linda Yaccarino, também se pronunciou após a entrevista, reforçando a posição do X entre a "liberdade de expressão" e a "responsabilidade". Em sua mensagem, agradeceu aos parceiros que acreditam no trabalho significativo da rede social.

Today @elonmusk gave a wide ranging and candid interview at @dealbook 2023. He also offered an apology, an explanation and an explicit point of view about our position. X is enabling an information independence that's uncomfortable for some people. We're a platform that allows… https://t.co/PSmSKRkJSq — Linda Yaccarino (@lindayaX) November 30, 2023

Musk, por sua vez, negou ser antissemita e afirmou que, no X que "chamados claros para violência extrema estão contra nossos termos de serviço e resultarão em suspensão."

Além disso, ele viajou para Israel nesta semana, onde se encontrou e conversou com o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu. Quando Netanyahu expressou o desejo de "reconstruir" Gaza, Musk se ofereceu para ajudar. Ele ainda informou a Sorkin no palco que sua visita a Israel estava planejada antes de seus tweets e não fazia parte de uma "turnê de desculpas".