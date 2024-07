Bradesco e Zuk promovem leilão com mais de 110 imóveis em julho

O banco Bradesco, em parceria com a empresa de leilões Zuk, apresenta mais de 110 opções de propriedades em leilão para o mês de julho. As negociações incluem imóveis residenciais, comerciais e terrenos espalhados por todas as regiões do Brasil.

Destaques do leilão

O destaque vai para o leilão que ocorre no dia 29 de julho, com 36 imóveis disponíveis.

Entre as opções, merece menção especial um terreno à venda por R$ 43 mil no Parque dos Mirantes, na cidade de Jacarezinho (PR), com 360 metros quadrados. O imóvel mais caro é uma ex-agência à venda por R$ 3 milhões na região central de Araraquara (SP), com quase 1.600 metros quadrados.

Os estados com imóveis disponíveis são: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Como participar do leilão de imóveis?

Todas as negociações acontecem de forma totalmente on-line através do Portal Zuk. Para participar, basta se cadastrar no site, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam conforme o lote, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento em até 48 vezes.