Já pensou em ter uma fatia da OpenAI ou da Epic Games? Essa venture capital pode te ajudar

A essa altura, que investidor não queria ter uma parcela das ações da Nvidia? Graças à IA, a big tech americana cresceu mais de 700% no último trimestre de 2023 e passou a valer mais que a Apple e a Microsoft.

Para o investidor brasileiro de olho no mercado de venture capital, ou “capital de risco”, dos Estados Unidos, saber que o segmento movimentou US$ 248,4 bilhões no ano passado é apenas curioso.

Interessante mesmo é encontrar uma forma de participar do desenvolvimento de startups e empresas techs de destaque como a Nvidia.

Para proporcionar essa oportunidade, a Bossa Invest criou e acaba de anunciar um veículo que irá permitir, por meio de um único aporte, a diversificação de carteira com investimentos em unicórnios americanos como OpenAI, Stripe, Anthropic e Epic Games.

Como funciona?

O modelo se baseia na realização de oferta na Captable, principal plataforma de investimentos em startups do Brasil.

Utilizando uma estrutura de Sociedade de Propósito Específico (SPE), a operação facilitará a alocação de capital indireta em startups americanas de alto potencial, mitigando riscos e aumentando as possibilidades de retorno financeiro.

A SPE possuirá, indiretamente, um portfólio de 10 startups, permitindo que os investidores distribuam seus aportes de maneira indireta e equitativa entre todas as empresas.

"Esse primeiro veículo representa um marco significativo para o ecossistema de pequenos investidores brasileiros, unindo as expertises da Captable e da Bossa Invest para criar novas oportunidades para esses investidores. Estamos entusiasmados com o potencial de sucesso desse novo modelo," afirma Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest.

De onde vem essa expertise da Bossa Invest?

A empresa é venture capital líder em investimentos early stage na América Latina, de acordo com o CB Insights e rankings internacionais.

A Bossa Invest fechou 2023 superando 1,5 mil startups investidas, 100 exits e mais de 4 mil parceiros de negócios, se consagrando como um dos maiores VCs do mundo quando considerado o número de empresas que receberam aportes.

