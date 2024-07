Di Santinni compra marca gaúcha de calçados por R$ 36 milhões

A rede de calçados multimarcas Di Santinni anuncia nesta quinta-feira, 18, a aquisição da gaúcha Capodarte, que pertencente à Paquetá Calçados. A aquisição de R$ 36 milhões é a primeira realizada pela Di Santinni em mais de quatro décadas de história.

Com uma rede de franquias consolidada e produtos focados na classe C, a Di Santini adiciona ao portfólio calçados femininos premium visando aumentar o público alvo do grupo.

“Vamos preservar o DNA da marca. Toda a parte comercial, de estilo e gestão da marca seguirá com uma estratégia completamente independente, garantindo que a Capodarte mantenha a sua referência em qualidade, sofisticação e atemporalidade”, diz Artur Tchilian, presidente da Di Santinni.

A Paquetá Calçados, antiga dona da Copodarte, está em recuperação judicial desde 2019. Na época, declarou dívidas de R$ 638,5 milhões. A marca de calçados femininos, com 40 lojas e uma pequena fábrica em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, se tornou uma unidade produtiva isolada (UPI). Com isso, o grupo conseguiu leiloar a operação e vendê-la para levantar recursos.

A Di Santinni projeta crescer cerca de 6,5%, chegando a R$ 700 milhões de faturamento em 2024. A aquisição vai ter maior impacto nos resultados do próximo ano, explica Tchilian. "Após a aquisição, a Copodarte deve crescer 40%, chegando a R$ 270 milhões de sell out em 2025", diz.

Quais são os planos da Di Santinni após aquisição

Tchilia explica que, apesar das oscilações no mercado varejista, o segmento classe A permanece mais estável, sendo menos impactado por produtos importados da China e pela concorrência de preços.

Com 40 unidades entre Brasil e América Latina, a expectativa é de encerrar o ano de 2025 com 60 lojas -- e atingir 90 até 2026. A expansão vai acontecer com lojas franqueadas, modelo de negócio no qual a Di Santinni já tem mais de 100 unidades em operação.

"Estamos desenhando um novo modelo de loja e vamos oferecer aos franqueados da nossa rede", diz o presidente.

Ele estima que o investimento inicial de uma loja Capodarte será a partir de R$ 400 mil -- cerca de 50% menos do que uma unidade da Di Santinni.

Ao assumir a operação, Artur Tchilian também planeja aumentar a planta da marca em Sapiranga, a 62 quilômetros de Porto Alegre, que hoje é responsável por menos de 10% da produção.

Não veremos produtos Capodarte em lojas Di Santinni, mas a marca gaúcha tem cerca de 40% de sua receita proveniente de lojas multimarcas.

"Como são públicos diferentes, não vamos reunir todos os produtos numa mesma loja, mas queremos ampliar a presença da marca em lojas multimarcas voltadas para a classe A", conclui.