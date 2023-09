Carrefour participa da feira da ABF Rio em busca de franquias para alocar nos supermercados

Depois de lançar o seu primeiro modelo de franquias, o Carrefour volta a participar de uma feira da ABF. Desta vez, a ideia é atrair mais franquias no Rio de Janeiro para dentro das galerias dos supermercados e shoppings do grupo.

O Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia.

Com a incorporação do Grupo BIG, a companhia passou a ter 518 imóveis próprios, sendo 350 galerias comerciais presentes em 200 municípios, que contam com mais de 3.000 lojistas.

"Por conta da aquisição recente, nossa vacância está em 8%. Nossa expectativa é atrair novos lojistas e reduzir esse valor para 5%", disse Fernanda Rodrigues, diretora administrativa e de gestão imobiliária durante a Expo Franchising ABF Rio.

Há também quatro shopping centers Paseo Alto das Nações, Butantã Shopping, Jardim Pamplona Shopping, em São Paulo, administrados diretamente e o Boulevard Shopping, em Brasília, alugado.

Rodrigues aponta a alta capilaridade da marca e o preço do aluguel menor do que outros pontos comerciais como as principais atrativos do grupo.

"O valor da locação por metro quadrado pode variar entre R$100 e R$200, para lojas de aproximadamente 30m² em galerias de médio porte. Tudo depende da localização da loja dentro da galeria e região do Brasil", diz a diretora.

Novo empreendimento imobiliário

Paseo Alto das Nações, novo investimento imobiliário do Grupo CarrefourEntre as novidades do braço imobiliário do grupo está o Paseo Alto das Nações.

Com início das obras em 2021, o projeto surgiu da ideia de aproveitar o terreno do primeiro hipermercado do grupo no Brasil. Inaugurada em 1975, a unidade fica na Avenida Nações Unidas.

O empreendimento multiuso tem um hipermercado Carrefour, uma torre mista, com salas de escritórios e moradias, e um centro comercial voltado para conveniência e gastronomia. A obra será finalizada em 2026, mas o supermercado já está operando e conta com espaços para locação.