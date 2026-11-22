“A gente criou a fatia do tamanho da sua vontade, que hoje faz todo sentido com as canetas emagrecedoras”, afirma Silvana Abramovay, CEO e cofundadora da Amor aos Pedaços.

Aos 63 anos, a empresária que começou a vender bolos e brigadeiros quando tinha apenas 19 enfrenta um novo desafio: expandir uma rede de confeitarias em um mundo que está repensando a relação com o açúcar, as calorias e o tamanho das porções.

A popularização das canetas emagrecedoras, medicamentos que ajudam a reduzir o apetite, não passou despercebida pela empresária.

Mas, em vez de enxergar apenas uma ameaça ao negócio, Abramovay acredita que uma estratégia criada há mais de quatro décadas pode ajudar a marca a continuar relevante: permitir que o consumidor escolha o tamanho da fatia de bolo que deseja comer.

A aposta também passa pela diversificação do cardápio. Depois de lançar uma linha de produtos sem açúcar, em 1991, para atender consumidores com diabetes, a rede agora incorpora opções com whey protein ao portfólio.

“Precisamos continuar inovando”, afirma a empresária, em entrevista à EXAME.

E os planos não são modestos.

Com 40 lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, a Amor aos Pedaços pretende abrir outras 50 unidades até 2030, chegando a 90 lojas e ampliando sua rede em 125%.

A expansão será sustentada principalmente pelo modelo de franquias, que acompanha a trajetória da companhia desde a década de 1980.

A expectativa é encerrar 2026 com crescimento de 10% nas vendas em relação ao ano anterior, mesmo diante das mudanças nos hábitos de consumo e dos desafios enfrentados pelo varejo brasileiro.

De empresária aos 19 anos a dona de uma rede de franquias

A história de Abramovay com o empreendedorismo começou antes mesmo de ela descobrir qual carreira gostaria de seguir.

Caçula de uma família judia, com quatro irmãos mais velhos, Silvana tinha 18 anos quando percebeu que não estava satisfeita com a faculdade.

Foi nesse período que recebeu um convite que mudaria sua trajetória profissional.

Ivani, empresária 15 anos mais velha, havia inaugurado uma loja de bolos e doces na Rua da Consolação, em São Paulo, e procurava alguém para abrir uma segunda unidade, no Itaim Bibi.

A escolhida foi Silvana, que mal havia saído da adolescência.

“Aos 19 anos, eu já era empresária”, afirma.

Sem experiência em gestão e em uma época em que o mundo dos negócios era predominantemente masculino, Abramovay precisou aprender na prática.

“Eu não sabia nem direito o que eu gostava de fazer com 19 anos. E eu fui me encaixando nessa sociedade e entrando nos espaços que eu achava que estavam vazios”, lembra.

Enquanto Ivani se dedicava à criação das receitas, Silvana começou a assumir responsabilidades no atendimento, no treinamento de equipes e na administração das unidades.

A parceria deu certo. Em 1986, as duas já comandavam dez lojas próprias. O crescimento, no entanto, trouxe uma pergunta: como continuar abrindo unidades sem depender exclusivamente do dinheiro das sócias?

“Não existia startup, não existia investidor-anjo. O máximo que você podia fazer era um empréstimo no banco ou ter um sócio”, afirma.

A resposta veio depois de estudarem o mercado americano: adotar o sistema de franquias.

A primeira experiência aconteceu em 1986, com uma funcionária da própria companhia, antes mesmo da criação de uma legislação específica para franquias no Brasil.

O modelo permitiu que a Amor aos Pedaços crescesse sem precisar construir uma estrutura de lojas próprias em todas as cidades.

Quatro décadas depois, das 40 unidades da rede, apenas uma pertence diretamente à companhia. As demais são franquias.

“Ela acreditou em mim. Uma mulher acreditando na outra”, diz Abramovay, ao lembrar da oportunidade que recebeu de Ivani.

Uma fábrica, 500 funcionários e toneladas de bolo

O negócio que começou com uma pequena confeitaria em São Paulo ganhou uma estrutura que vai muito além dos balcões de doces.

Hoje, a Amor aos Pedaços tem cerca de 500 funcionários e uma fábrica em Cotia, na Grande São Paulo, responsável pelo fornecimento de 90% dos produtos vendidos nas lojas.

Apesar da escala industrial, parte da produção ainda preserva processos artesanais, como o preparo de doces em panelas.

“Essa semana eu estava na fábrica e eu adoro filmar eles fazendo doce na panela”, afirma.

Os números ajudam a dimensionar o tamanho da operação.

Somente em 2025, a rede comercializou 100 toneladas de bolos e 23 toneladas de produtos à base de morango, além de utilizar 50 toneladas de leite condensado.

Para 2026, a expectativa é aumentar esses volumes.

“Para 2026, a nossa expectativa é vender 110 toneladas de bolos e 25 toneladas de produtos à base de morango”, afirma.

Embora não revele o faturamento da companhia, Abramovay projeta crescimento de 10% nas vendas neste ano.

Parte desse resultado também depende da capacidade de acompanhar tendências de consumo.

Quando o morango do amor viralizou nas redes sociais, por exemplo, a Amor aos Pedaços incorporou rapidamente a sobremesa ao cardápio.

O resultado foi um aumento de 20% no faturamento da rede durante os meses em que o produto esteve em alta.

“Não fomos nós que criamos, mas a gente entrou muito rápido no boom e conseguimos atender não só uma pessoa, mas a família, porque tínhamos diversidade de produtos”, afirma.

Para a empresária, o episódio reforça uma das principais lições de sua trajetória: uma marca não precisa criar todas as tendências, mas precisa estar preparada para aproveitar as oportunidades.

A aposta para chegar a 90 lojas até 2030

Prestes a completar 45 anos de história, em junho de 2027, a Amor aos Pedaços prepara uma nova etapa de expansão.

A meta é inaugurar 50 lojas até 2030, mais do que dobrando a quantidade atual de unidades.

Entre os mercados prioritários estão o interior de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e capitais do Nordeste.

A estratégia continuará concentrada no sistema de franquias, modelo que permite à empresa expandir sua presença geográfica com investimentos dos próprios franqueados.

Para quem deseja abrir uma unidade, o investimento médio é de R$ 250 mil para um quiosque e R$ 450 mil para uma loja, segundo a cofundadora.

A companhia também pretende preservar uma estrutura operacional que facilite a expansão.

Com a maior parte dos produtos fornecida pela fábrica de Cotia, os franqueados não precisam contratar confeiteiros para produzir todos os doces dentro de cada unidade.

Ao mesmo tempo, a empresa mantém uma loja própria que funciona como espaço de treinamento, acompanhamento dos consumidores e desenvolvimento de produtos.

“Ela é a nossa loja-escola e a nossa loja-laboratório. Tudo a gente testa lá também junto com o franqueado”, afirma.

Para Abramovay, crescer não significa necessariamente abandonar as características que fizeram a marca conquistar consumidores ao longo das décadas.

“Ninguém dura tanto tempo fazendo tudo igual, mas você tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer diferente, porque você tem que manter a sua essência, a sua marca, o seu propósito”, afirma.

Nem tudo é doce: os desafios de quem empreende há quatro décadas

A trajetória da empresária também foi marcada por momentos em que a sobrevivência do negócio esteve em jogo.

Um dos mais difíceis aconteceu em 2020, com a chegada da pandemia.

Quando as atividades comerciais foram interrompidas, a companhia tinha caminhões transportando mercadorias para lojas fora de São Paulo. Os produtos precisaram retornar.

O que ajudou a manter a operação foi uma decisão tomada cerca de um ano antes: entrar nas plataformas de delivery.

A iniciativa havia enfrentado resistência de funcionários e franqueados, que temiam que o transporte comprometesse a qualidade dos bolos.

“E quando veio a pandemia, a gente já estava um ano nesse novo negócio digital, que foi o que sustentou a rede toda nessa época”, afirma.

Agora, outro desafio está no radar da empresária: a possibilidade de mudanças na escala 6x1.

Para uma rede de confeitarias que funciona também aos fins de semana e feriados, uma eventual redução da jornada de trabalho pode exigir reorganização das equipes e aumento dos custos operacionais.

A companhia já estuda possíveis adaptações.

A maior preocupação de Abramovay, no entanto, é que uma eventual mudança entre em vigor durante o período de festas de fim de ano, um dos mais importantes para as vendas.

“A única coisa que realmente me assusta é ser dia 16 de dezembro, uma semana antes do Natal”, afirma.

Apesar disso, a empresária garante que está disposta a voltar ao balcão se for necessário.

“Quando aprovado, a gente vai ter que se adaptar e correr atrás. Nem que eu tenha que ir para a loja atender cliente”, diz.

De uma oportunidade aos 19 anos a novas oportunidades para mulheres

Quase 45 anos depois de receber de outra mulher a oportunidade de abrir seu primeiro negócio, Abramovay quer ajudar outras empreendedoras a conquistar independência financeira.

Neste mês, a Amor aos Pedaços firmou uma parceria com a Transbordar, organização que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do trabalho artesanal.

Na primeira iniciativa, 24 mulheres produziram, ao longo de 45 dias, chaveiros de crochê inspirados em três doces da marca: brigadeiro, bicho de pé e dois amores.

Nas compras acima de R$ 100, os consumidores poderão adquirir um dos chaveiros por mais R$ 28,90, valor destinado às artesãs.

A parceria terá duração de um ano e fará parte das comemorações dos 45 anos da companhia.

A empresária também atua como mentora e conselheira de outras mulheres que desejam abrir seus próprios negócios.

Para ela, a expansão da Amor aos Pedaços não é a única medida de sucesso depois de mais de quatro décadas de empreendedorismo.

“Minha trajetória como empreendedora foi muito solitária. Hoje, como mentora e conselheira, quero ajudar outras mulheres a construírem negócios de sucesso sem precisar percorrer esse caminho sozinhas”, afirma.