Campo Grande lidera lista das cidades que mais crescem em franquias no Brasil; veja ranking

Repórter de Negócios
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10h29.
Campo Grande liderou o ranking das cidades que mais cresceram em franquias no primeiro semestre de 2026, com alta de 21% no faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade do setor. Cuiabá e São José do Rio Preto ficaram em segundo e terceiro lugares, com avanços de 14% e 13%, respectivamente.
O avanço do agronegócio e o fortalecimento de mercados regionais estão redesenhando o mapa de crescimento do franchising brasileiro. No primeiro semestre de 2026, Campo Grande (MS) registrou alta de 21% no faturamento das franquias e assumiu a liderança do ranking das 30 cidades que mais cresceram no setor, elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Na segunda posição aparece Cuiabá (MT), com crescimento de 14%, seguida por São José do Rio Preto (SP), que registrou expansão de 13%. O levantamento foi divulgado durante a ABF Con, convenção que reúne as principais lideranças e redes de franquias do país.
O ranking considera os 30 municípios com maior faturamento no franchising brasileiro e os classifica de acordo com a variação nominal das receitas entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026.
Juntas, as 30 cidades movimentaram R$ 64,08 bilhões no primeiro semestre deste ano, crescimento de 9%.
Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o movimento reflete a diversificação geográfica do franchising e a conexão das redes com mercados em expansão.
"Nesta edição as capitais do Centro-Oeste e municípios do interior paulista foram os destaques. Isso mostra como o franchising brasileiro tem buscado se diversificar e se conectar a polos ascendentes no País", afirma.
Segundo ele, o agronegócio é um motor importante, mas não o único. O dinamismo econômico e a elevada taxa de ocupação, que estimula o consumo de itens básicos oferecidos pelo franchising, também ajudam a explicar o desempenho dessas localidades.
Campo Grande protagonizou a maior mudança do levantamento. A cidade saltou da 12ª posição, em 2025, para o primeiro lugar em 2026. O faturamento das franquias passou de R$ 811,8 milhões para R$ 982,1 milhões, avanço de 21%. No levantamento anterior, o crescimento havia sido de 10,19%.
Cuiabá também ganhou posições. A cidade passou do sétimo para o segundo lugar, com faturamento de R$ 914,8 milhões no primeiro semestre, ante R$ 799,1 milhões um ano antes.
Já São José do Rio Preto subiu da 18ª para a terceira colocação. O faturamento das franquias no município paulista alcançou R$ 925,5 milhões, contra R$ 819,3 milhões no primeiro semestre de 2025.
Confira a lista completa:
|Posição
|Cidade
|Faturamento no 1º semestre de 2026
|Crescimento
|1º
|Campo Grande (MS)
|R$ 982,1 milhões
|21%
|2º
|Cuiabá (MT)
|R$ 914,8 milhões
|14%
|3º
|São José do Rio Preto (SP)
|R$ 925,5 milhões
|13%
|4º
|Campinas (SP)
|R$ 2,17 bilhões
|12%
|5º
|Goiânia (GO)
|R$ 2,14 bilhões
|12%
|6º
|Belém (PA)
|R$ 1,12 bilhão
|11%
|7º
|Niterói (RJ)
|R$ 959 milhões
|11%
|8º
|São José dos Campos (SP)
|R$ 1,02 bilhão
|11%
|9º
|Rio de Janeiro (RJ)
|R$ 7,39 bilhões
|10%
|10º
|São Luís (MA)
|R$ 983,5 milhões
|10%
|11º
|Recife (PE)
|R$ 1,79 bilhão
|10%
|12º
|Porto Alegre (RS)
|R$ 1,96 bilhão
|9%
|13º
|Manaus (AM)
|R$ 1,28 bilhão
|9%
|14º
|Barueri (SP)
|R$ 1 bilhão
|9%
|15º
|Salvador (BA)
|R$ 1,91 bilhão
|9%
|16º
|Sorocaba (SP)
|R$ 908,5 milhões
|9%
|17º
|Guarulhos (SP)
|R$ 1,14 bilhão
|9%
|18º
|Brasília (DF)
|R$ 3,32 bilhões
|9%
|19º
|Fortaleza (CE)
|R$ 1,72 bilhão
|9%
|20º
|Teresina (PI)
|R$ 809,2 milhões
|9%
|21º
|Londrina (PR)
|R$ 885,5 milhões
|9%
|22º
|Florianópolis (SC)
|R$ 1,12 bilhão
|9%
|23º
|Uberlândia (MG)
|R$ 871,4 milhões
|9%
|24º
|São Paulo (SP)
|R$ 16,95 bilhões
|8%
|25º
|Curitiba (PR)
|R$ 3,26 bilhões
|8%
|26º
|São Bernardo do Campo (SP)
|R$ 969 milhões
|7%
|27º
|Belo Horizonte (MG)
|R$ 2,69 bilhões
|7%
|28º
|Maringá (PR)
|R$ 714,3 milhões
|7%
|29º
|Ribeirão Preto (SP)
|R$ 1,08 bilhão
|5%
|30º
|Santo André (SP)
|R$ 1 bilhão
|5%
Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF). Variação nominal do faturamento no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.
Além do crescimento das receitas, a pesquisa identificou mudanças na composição das redes de franquias presentes nos mercados que lideram o ranking.
Em Campo Grande, novas marcas dos segmentos de Casa e Construção e Hotelaria e Turismo entraram no mercado. Saúde, Beleza e Bem-Estar, especialmente farmácias e serviços odontológicos, também estiveram entre os destaques.
Em Cuiabá, o avanço envolveu os setores de Casa e Construção e Alimentação, com operações de food service. A cidade também recebeu novas marcas de Hotelaria e Turismo e Saúde, Beleza e Bem-Estar.
Em São José do Rio Preto, a entrada de marcas de Alimentação, com atuação em comércio e distribuição, acompanhou a expansão de farmácias, odontologia e serviços de Limpeza e Conservação.
Campo Grande liderou o ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF), com crescimento de 21% no faturamento das franquias no primeiro semestre de 2026. A receita passou de R$ 811,8 milhões para R$ 982,1 milhões.
Segundo a ABF, Campo Grande ficou em primeiro lugar, seguida por Cuiabá, com alta de 14%, e São José do Rio Preto, com avanço de 13%. Campinas e Goiânia completaram as cinco primeiras posições, ambas com crescimento de 12%.
As 30 cidades movimentaram R$ 64,08 bilhões no primeiro semestre de 2026, segundo a ABF. O valor representa crescimento nominal de 9% ante os R$ 58,68 bilhões registrados no mesmo período de 2025.
De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o agronegócio, o dinamismo econômico e a elevada taxa de ocupação ajudam a explicar o desempenho das capitais do Centro-Oeste. A ABF ressalta, porém, que esses indicadores servem apenas como contexto e não comprovam uma relação direta de causa e efeito.
Segundo a pesquisa da ABF, Campo Grande recebeu novas marcas de Casa e Construção e Hotelaria e Turismo, além de avanços em Saúde, Beleza e Bem-Estar. Em Cuiabá e São José do Rio Preto, destacaram-se segmentos como Alimentação, farmácias, odontologia e serviços de Limpeza e Conservação.
Mato Grosso do Sul teve a maior alta entre os estados, com crescimento de 17% no primeiro semestre de 2026 e faturamento de R$ 2,12 bilhões. Acre apareceu na sequência, com avanço de 16%, seguido por Pará, com 13%.