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Campo Grande lidera lista das cidades que mais crescem em franquias no Brasil; veja ranking

Capital de Mato Grosso do Sul registrou alta de 21% no faturamento das franquias no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento da ABF

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10h29.

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Campo Grande liderou o ranking das cidades que mais cresceram em franquias no primeiro semestre de 2026, com alta de 21% no faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade do setor. Cuiabá e São José do Rio Preto ficaram em segundo e terceiro lugares, com avanços de 14% e 13%, respectivamente.

O avanço do agronegócio e o fortalecimento de mercados regionais estão redesenhando o mapa de crescimento do franchising brasileiro. No primeiro semestre de 2026, Campo Grande (MS) registrou alta de 21% no faturamento das franquias e assumiu a liderança do ranking das 30 cidades que mais cresceram no setor, elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Na segunda posição aparece Cuiabá (MT), com crescimento de 14%, seguida por São José do Rio Preto (SP), que registrou expansão de 13%. O levantamento foi divulgado durante a ABF Con, convenção que reúne as principais lideranças e redes de franquias do país.

O ranking considera os 30 municípios com maior faturamento no franchising brasileiro e os classifica de acordo com a variação nominal das receitas entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026.

Juntas, as 30 cidades movimentaram R$ 64,08 bilhões no primeiro semestre deste ano, crescimento de 9%.

Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o movimento reflete a diversificação geográfica do franchising e a conexão das redes com mercados em expansão.

"Nesta edição as capitais do Centro-Oeste e municípios do interior paulista foram os destaques. Isso mostra como o franchising brasileiro tem buscado se diversificar e se conectar a polos ascendentes no País", afirma.

Segundo ele, o agronegócio é um motor importante, mas não o único. O dinamismo econômico e a elevada taxa de ocupação, que estimula o consumo de itens básicos oferecidos pelo franchising, também ajudam a explicar o desempenho dessas localidades.

Ranking das 30 cidades que mais crescem em franquias no Brasil

Campo Grande protagonizou a maior mudança do levantamento. A cidade saltou da 12ª posição, em 2025, para o primeiro lugar em 2026. O faturamento das franquias passou de R$ 811,8 milhões para R$ 982,1 milhões, avanço de 21%. No levantamento anterior, o crescimento havia sido de 10,19%.

Cuiabá também ganhou posições. A cidade passou do sétimo para o segundo lugar, com faturamento de R$ 914,8 milhões no primeiro semestre, ante R$ 799,1 milhões um ano antes.

São José do Rio Preto subiu da 18ª para a terceira colocação. O faturamento das franquias no município paulista alcançou R$ 925,5 milhões, contra R$ 819,3 milhões no primeiro semestre de 2025.

Confira a lista completa:

PosiçãoCidadeFaturamento no 1º semestre de 2026Crescimento
Campo Grande (MS)R$ 982,1 milhões21%
Cuiabá (MT)R$ 914,8 milhões14%
São José do Rio Preto (SP)R$ 925,5 milhões13%
Campinas (SP)R$ 2,17 bilhões12%
Goiânia (GO)R$ 2,14 bilhões12%
Belém (PA)R$ 1,12 bilhão11%
Niterói (RJ)R$ 959 milhões11%
São José dos Campos (SP)R$ 1,02 bilhão11%
Rio de Janeiro (RJ)R$ 7,39 bilhões10%
10ºSão Luís (MA)R$ 983,5 milhões10%
11ºRecife (PE)R$ 1,79 bilhão10%
12ºPorto Alegre (RS)R$ 1,96 bilhão9%
13ºManaus (AM)R$ 1,28 bilhão9%
14ºBarueri (SP)R$ 1 bilhão9%
15ºSalvador (BA)R$ 1,91 bilhão9%
16ºSorocaba (SP)R$ 908,5 milhões9%
17ºGuarulhos (SP)R$ 1,14 bilhão9%
18ºBrasília (DF)R$ 3,32 bilhões9%
19ºFortaleza (CE)R$ 1,72 bilhão9%
20ºTeresina (PI)R$ 809,2 milhões9%
21ºLondrina (PR)R$ 885,5 milhões9%
22ºFlorianópolis (SC)R$ 1,12 bilhão9%
23ºUberlândia (MG)R$ 871,4 milhões9%
24ºSão Paulo (SP)R$ 16,95 bilhões8%
25ºCuritiba (PR)R$ 3,26 bilhões8%
26ºSão Bernardo do Campo (SP)R$ 969 milhões7%
27ºBelo Horizonte (MG)R$ 2,69 bilhões7%
28ºMaringá (PR)R$ 714,3 milhões7%
29ºRibeirão Preto (SP)R$ 1,08 bilhão5%
30ºSanto André (SP)R$ 1 bilhão5%

Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF). Variação nominal do faturamento no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.

Saúde, alimentação e construção ganham espaço nas cidades

Além do crescimento das receitas, a pesquisa identificou mudanças na composição das redes de franquias presentes nos mercados que lideram o ranking.

Em Campo Grande, novas marcas dos segmentos de Casa e Construção e Hotelaria e Turismo entraram no mercado. Saúde, Beleza e Bem-Estar, especialmente farmácias e serviços odontológicos, também estiveram entre os destaques.

Em Cuiabá, o avanço envolveu os setores de Casa e Construção e Alimentação, com operações de food service. A cidade também recebeu novas marcas de Hotelaria e Turismo e Saúde, Beleza e Bem-Estar.

Em São José do Rio Preto, a entrada de marcas de Alimentação, com atuação em comércio e distribuição, acompanhou a expansão de farmácias, odontologia e serviços de Limpeza e Conservação.

'Perguntas frequentes'

Qual cidade mais cresceu em franquias no Brasil em 2026? ＋

Campo Grande liderou o ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF), com crescimento de 21% no faturamento das franquias no primeiro semestre de 2026. A receita passou de R$ 811,8 milhões para R$ 982,1 milhões.

Quais cidades lideram o ranking de crescimento das franquias? ＋

Segundo a ABF, Campo Grande ficou em primeiro lugar, seguida por Cuiabá, com alta de 14%, e São José do Rio Preto, com avanço de 13%. Campinas e Goiânia completaram as cinco primeiras posições, ambas com crescimento de 12%.

Quanto as 30 maiores cidades do franchising faturaram em 2026? ＋

As 30 cidades movimentaram R$ 64,08 bilhões no primeiro semestre de 2026, segundo a ABF. O valor representa crescimento nominal de 9% ante os R$ 58,68 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

Por que as franquias cresceram mais no Centro-Oeste? ＋

De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o agronegócio, o dinamismo econômico e a elevada taxa de ocupação ajudam a explicar o desempenho das capitais do Centro-Oeste. A ABF ressalta, porém, que esses indicadores servem apenas como contexto e não comprovam uma relação direta de causa e efeito.

Quais setores de franquias ganharam espaço nas cidades líderes? ＋

Segundo a pesquisa da ABF, Campo Grande recebeu novas marcas de Casa e Construção e Hotelaria e Turismo, além de avanços em Saúde, Beleza e Bem-Estar. Em Cuiabá e São José do Rio Preto, destacaram-se segmentos como Alimentação, farmácias, odontologia e serviços de Limpeza e Conservação.

Qual estado mais cresceu em faturamento de franquias em 2026? ＋

Mato Grosso do Sul teve a maior alta entre os estados, com crescimento de 17% no primeiro semestre de 2026 e faturamento de R$ 2,12 bilhões. Acre apareceu na sequência, com avanço de 16%, seguido por Pará, com 13%.

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