Campo Grande lidera lista das cidades que mais crescem em franquias no Brasil; veja ranking

RESUMO ＋ Campo Grande liderou o ranking das cidades que mais cresceram em franquias no primeiro semestre de 2026, com alta de 21% no faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade do setor. Cuiabá e São José do Rio Preto ficaram em segundo e terceiro lugares, com avanços de 14% e 13%, respectivamente.

O avanço do agronegócio e o fortalecimento de mercados regionais estão redesenhando o mapa de crescimento do franchising brasileiro. No primeiro semestre de 2026, Campo Grande (MS) registrou alta de 21% no faturamento das franquias e assumiu a liderança do ranking das 30 cidades que mais cresceram no setor, elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Na segunda posição aparece Cuiabá (MT), com crescimento de 14%, seguida por São José do Rio Preto (SP), que registrou expansão de 13%. O levantamento foi divulgado durante a ABF Con, convenção que reúne as principais lideranças e redes de franquias do país.

O ranking considera os 30 municípios com maior faturamento no franchising brasileiro e os classifica de acordo com a variação nominal das receitas entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026.

Juntas, as 30 cidades movimentaram R$ 64,08 bilhões no primeiro semestre deste ano, crescimento de 9%.

Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o movimento reflete a diversificação geográfica do franchising e a conexão das redes com mercados em expansão.

"Nesta edição as capitais do Centro-Oeste e municípios do interior paulista foram os destaques. Isso mostra como o franchising brasileiro tem buscado se diversificar e se conectar a polos ascendentes no País", afirma.

Segundo ele, o agronegócio é um motor importante, mas não o único. O dinamismo econômico e a elevada taxa de ocupação, que estimula o consumo de itens básicos oferecidos pelo franchising, também ajudam a explicar o desempenho dessas localidades.

Ranking das 30 cidades que mais crescem em franquias no Brasil

Campo Grande protagonizou a maior mudança do levantamento. A cidade saltou da 12ª posição, em 2025, para o primeiro lugar em 2026. O faturamento das franquias passou de R$ 811,8 milhões para R$ 982,1 milhões, avanço de 21%. No levantamento anterior, o crescimento havia sido de 10,19%.

Cuiabá também ganhou posições. A cidade passou do sétimo para o segundo lugar, com faturamento de R$ 914,8 milhões no primeiro semestre, ante R$ 799,1 milhões um ano antes.

Já São José do Rio Preto subiu da 18ª para a terceira colocação. O faturamento das franquias no município paulista alcançou R$ 925,5 milhões, contra R$ 819,3 milhões no primeiro semestre de 2025.

Confira a lista completa:

Posição Cidade Faturamento no 1º semestre de 2026 Crescimento 1º Campo Grande (MS) R$ 982,1 milhões 21% 2º Cuiabá (MT) R$ 914,8 milhões 14% 3º São José do Rio Preto (SP) R$ 925,5 milhões 13% 4º Campinas (SP) R$ 2,17 bilhões 12% 5º Goiânia (GO) R$ 2,14 bilhões 12% 6º Belém (PA) R$ 1,12 bilhão 11% 7º Niterói (RJ) R$ 959 milhões 11% 8º São José dos Campos (SP) R$ 1,02 bilhão 11% 9º Rio de Janeiro (RJ) R$ 7,39 bilhões 10% 10º São Luís (MA) R$ 983,5 milhões 10% 11º Recife (PE) R$ 1,79 bilhão 10% 12º Porto Alegre (RS) R$ 1,96 bilhão 9% 13º Manaus (AM) R$ 1,28 bilhão 9% 14º Barueri (SP) R$ 1 bilhão 9% 15º Salvador (BA) R$ 1,91 bilhão 9% 16º Sorocaba (SP) R$ 908,5 milhões 9% 17º Guarulhos (SP) R$ 1,14 bilhão 9% 18º Brasília (DF) R$ 3,32 bilhões 9% 19º Fortaleza (CE) R$ 1,72 bilhão 9% 20º Teresina (PI) R$ 809,2 milhões 9% 21º Londrina (PR) R$ 885,5 milhões 9% 22º Florianópolis (SC) R$ 1,12 bilhão 9% 23º Uberlândia (MG) R$ 871,4 milhões 9% 24º São Paulo (SP) R$ 16,95 bilhões 8% 25º Curitiba (PR) R$ 3,26 bilhões 8% 26º São Bernardo do Campo (SP) R$ 969 milhões 7% 27º Belo Horizonte (MG) R$ 2,69 bilhões 7% 28º Maringá (PR) R$ 714,3 milhões 7% 29º Ribeirão Preto (SP) R$ 1,08 bilhão 5% 30º Santo André (SP) R$ 1 bilhão 5%

Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF). Variação nominal do faturamento no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.

Saúde, alimentação e construção ganham espaço nas cidades

Além do crescimento das receitas, a pesquisa identificou mudanças na composição das redes de franquias presentes nos mercados que lideram o ranking.

Em Campo Grande, novas marcas dos segmentos de Casa e Construção e Hotelaria e Turismo entraram no mercado. Saúde, Beleza e Bem-Estar, especialmente farmácias e serviços odontológicos, também estiveram entre os destaques.

Em Cuiabá, o avanço envolveu os setores de Casa e Construção e Alimentação, com operações de food service. A cidade também recebeu novas marcas de Hotelaria e Turismo e Saúde, Beleza e Bem-Estar.

Em São José do Rio Preto, a entrada de marcas de Alimentação, com atuação em comércio e distribuição, acompanhou a expansão de farmácias, odontologia e serviços de Limpeza e Conservação.