O ar-condicionado não produz frio.

Parece estranho, mas é isso mesmo. Quando alguém liga o aparelho para refrescar o quarto, o equipamento começa a retirar o calor do ambiente. Para fazer isso, depende de uma peça pouco conhecida do consumidor: o compressor, uma espécie de coração responsável por manter o sistema de refrigeração funcionando.

É justamente na fabricação desses componentes que a Tecumseh, multinacional americana com uma das principais operações em São Carlos, no interior paulista, construiu um negócio bilionário.

A companhia fornece peças para fabricantes como Samsung, LG, Electrolux e TCL, além de equipamentos de refrigeração comercial. No Brasil, seu faturamento, incluindo exportações, é de aproximadamente 1 bilhão de reais, segundo Ricardo Maciel, CEO global da empresa.

Agora, a Tecumseh prepara uma nova etapa de crescimento.

A companhia está executando um plano de investimentos de cerca de 200 milhões de reais no Brasil, que contempla a expansão da produção em São Carlos, a construção de uma unidade em Manaus e o desenvolvimento de compressores mais eficientes.

O objetivo é ganhar participação em um mercado dominado pelos chineses, responsáveis, segundo Maciel, pela maior parte dos compressores utilizados nos aparelhos de ar-condicionado fabricados no país.

“Você tem quatro meses de compressores no mar. Você não tem muito como gerenciar isso”, diz Maciel, em entrevista à EXAME.

A frase resume uma das maiores dificuldades de quem importa componentes da Ásia: entre o pedido e a chegada do produto à linha de montagem brasileira, o processo pode levar até 120 dias.

A aposta da Tecumseh é encurtar essa distância e aumentar a produção nacional.

A empresa quer elevar sua participação no mercado brasileiro de compressores para ar-condicionado, atualmente na casa de 15%, para 30%. Em paralelo, trabalha para dobrar o faturamento global nos próximos cinco anos, passando dos atuais 500 milhões para 1 bilhão de dólares.

A empresa que está por trás dos aparelhos de ar-condicionado

Embora a marca Tecumseh seja pouco conhecida do consumidor final, seus produtos estão presentes em diferentes equipamentos de refrigeração.

Isso acontece porque a companhia atua principalmente no mercado B2B, ou seja, vende componentes para outras empresas, responsáveis por fabricar os aparelhos encontrados nas lojas.

No caso do ar-condicionado, o compressor tem uma função essencial. Ele movimenta e comprime o fluido refrigerante, permitindo a circulação do gás responsável por transportar calor de um ambiente para outro.

Maciel compara o processo ao funcionamento do corpo humano.

“O coração faz o bombeamento do sangue por todo o corpo. O sistema de refrigeração funciona exatamente dessa forma”, diz.

Na prática, é o compressor que permite ao sistema retirar calor de dentro de um quarto e liberá-lo na parte externa.

Mas a atuação da Tecumseh vai além dos aparelhos residenciais. Seus componentes também estão presentes em refrigeradores comerciais, expositores de bebidas, balcões frigoríficos e sistemas usados por supermercados, bares e restaurantes.

Entre os clientes brasileiros desse segmento estão empresas como Metalfrio, Gelopar e Eletrofrio.

No caso dos aparelhos de ar-condicionado, Maciel afirma que a companhia atende todos os grandes fabricantes instalados no Polo Industrial de Manaus, embora não seja a fornecedora exclusiva dessas empresas.

Como uma empresa americana construiu uma gigante no interior paulista

A história da Tecumseh começou muito antes da popularização do ar-condicionado nas residências brasileiras.

A companhia nasceu em 1934, nos Estados Unidos, e se tornou uma das pioneiras no desenvolvimento de compressores herméticos, equipamentos que mantêm o mecanismo de compressão e o motor protegidos dentro de uma estrutura fechada.

A tecnologia ajudou a expandir o uso da refrigeração comercial e doméstica, permitindo o desenvolvimento de equipamentos mais confiáveis e duráveis.

Com o passar das décadas, a empresa cresceu e ganhou presença internacional. O negócio permaneceu sob controle familiar por três gerações, até ser adquirido, em 2015, por investidores ligados à Atlas Holdings e à Mueller Industries, dois grupos americanos.

No Brasil, a história começou em 1972, quando a Tecumseh se estabeleceu em São Carlos, cidade localizada a cerca de 230 quilômetros da capital paulista.

Ao longo das décadas seguintes, a operação brasileira ganhou importância dentro da multinacional. A companhia ampliou suas instalações, desenvolveu novas tecnologias e transformou a cidade em um dos principais centros de sua estrutura industrial.

Atualmente, a Tecumseh mantém duas plantas em São Carlos, que empregam cerca de 2 mil pessoas.

As instalações ocupam um terreno de aproximadamente 803 mil metros quadrados, dos quais 145 mil metros quadrados correspondem à área construída.

Mas a relevância da cidade não está apenas na produção.

São Carlos também abriga o centro global de pesquisa e desenvolvimento de compressores da empresa. É ali que engenheiros brasileiros desenvolvem tecnologias utilizadas nas diferentes operações internacionais da companhia.

“100% dos desenvolvimentos de tecnologias para compressores saem daqui do Brasil”, afirma Maciel.

A Tecumseh possui operações industriais em países como Estados Unidos, França, Índia, Malásia e China, além de atender clientes em mais de 95 mercados.

Essa presença internacional, porém, não impede que a empresa enfrente uma concorrência particularmente difícil justamente no Brasil.

Por que os chineses dominam o mercado de compressores

O mercado brasileiro de ar-condicionado tem uma característica que ajuda a explicar os novos investimentos da Tecumseh.

Boa parte dos aparelhos comercializados no país é montada na Zona Franca de Manaus, onde fabricantes internacionais concentram suas operações.

Empresas como Samsung e LG possuem suas próprias estruturas de fabricação de componentes na Ásia. Isso permite importar compressores diretamente de suas operações ou de outros fornecedores chineses.

O resultado é uma disputa de preços bastante difícil para os fabricantes locais.

Segundo Maciel, a Tecumseh responde hoje por aproximadamente 15% do mercado brasileiro de compressores para ar-condicionado. Os outros 85% são atendidos por importações, principalmente da China.

“É impossível bater a China hoje em custo”, afirma.

O executivo aponta duas razões para essa diferença.

A primeira é a escala de produção da indústria chinesa, que permite fabricar componentes a preços altamente competitivos.

A segunda está nos incentivos oferecidos pelo regime da Zona Franca de Manaus. Dependendo do enquadramento dos produtos e das regras aplicáveis, fabricantes de ar-condicionado podem se beneficiar de uma redução de até 88% no Imposto de Importação dos componentes.

Isso torna a importação ainda mais atraente.

A Tecumseh, portanto, decidiu buscar uma vantagem em outra ponta da operação: a logística.

Um compressor produzido na China precisa percorrer milhares de quilômetros até chegar a uma linha de montagem em Manaus. Considerando fabricação, transporte marítimo, desembaraço e distribuição, o ciclo pode chegar a quatro meses.

Para as empresas compradoras, isso significa manter estoques maiores e comprometer capital na aquisição de peças que ainda estão em trânsito.

Também aumenta a dificuldade de reagir rapidamente às mudanças da demanda.

O problema ganha dimensão em uma indústria marcada pela sazonalidade. Em períodos de calor intenso, as encomendas podem crescer rapidamente. Quando as temperaturas caem, o ritmo de pedidos muda.

A proximidade física com os clientes, segundo Maciel, pode reduzir esse risco.

A ideia é que uma fábrica instalada em Manaus consiga fazer entregas em poucos dias, oferecendo aos fabricantes uma alternativa às importações asiáticas.

Onde a Tecumseh vai investir R$ 200 milhões

O plano de expansão brasileiro envolve três frentes: aumentar a capacidade de fabricação, desenvolver novos produtos e aproximar a produção dos clientes.

Na entrevista à EXAME, Maciel detalhou um pacote de aproximadamente 200 milhões de reais, com investimentos distribuídos entre as operações de São Carlos e a nova unidade planejada para Manaus.

Em São Carlos, a empresa já começou a colocar dinheiro em máquinas, equipamentos de usinagem e ampliação das linhas de montagem.

A expectativa apresentada pelo executivo é elevar a capacidade da produção de compressores rotativos para aproximadamente 2 milhões de unidades anuais entre o final de 2026 e o começo de 2027.

Parte dos recursos também foi destinada ao desenvolvimento de uma nova geração de compressores inverter, tecnologia que ajusta a velocidade do motor conforme a necessidade de refrigeração. O produto, chamado VR3, começou a ser fabricado no Brasil em agosto de 2026.

A segunda grande frente de investimento está em Manaus.

A companhia decidiu instalar uma nova fábrica na Zona Franca, com capacidade projetada para produzir até 1 milhão de compressores rotativos por ano quando estiver em plena operação.

A previsão divulgada para o início das atividades é 2028.

Com a unidade instalada próxima das principais montadoras brasileiras de ar-condicionado, a Tecumseh espera reduzir o prazo de entrega, melhorar o atendimento e diminuir a necessidade de estoques dos clientes.

A aposta nas terras raras para depender menos da China

A disputa com os chineses também chegou aos laboratórios de pesquisa da Tecumseh.

Em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), a companhia está desenvolvendo um projeto para criar e aprimorar ímãs de terras raras utilizados nos motores de seus compressores.

O tema ganhou importância nos últimos anos por causa da dependência mundial de componentes produzidos na China.

As terras raras são um grupo de elementos químicos utilizados na fabricação de tecnologias como carros elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e motores de alta eficiência.

O Brasil possui a segunda maior reserva conhecida desses minerais, atrás apenas da China. Mas existe uma diferença importante entre ter o minério no subsolo e conseguir transformá-lo em produtos industriais.

A China domina várias etapas dessa cadeia, desde o processamento dos minerais até a fabricação dos ímãs de alto desempenho.

É essa dependência que a Tecumseh pretende reduzir.

Os compressores inverter utilizam motores com ímãs de neodímio, um elemento de terras raras. Esses componentes ajudam a controlar a velocidade de funcionamento e, consequentemente, a eficiência energética do equipamento.

O projeto com a UFSCar busca desenvolver conhecimento para fabricar e aprimorar esses ímãs no Brasil.

Os pesquisadores também estudam formas de aumentar a capacidade magnética dos materiais e a resistência às temperaturas elevadas, características que podem permitir a construção de compressores menores e mais eficientes.

A iniciativa está prevista para seguir até o final de 2027. Depois, poderá avançar para uma etapa piloto de produção, ainda condicionada à viabilidade técnica e industrial.

A meta de dobrar o faturamento nos próximos cinco anos

A expansão no Brasil faz parte de uma ambição maior da Tecumseh.

Atualmente, a companhia registra faturamento global da ordem de 500 milhões de dólares. A meta apresentada por Maciel é alcançar 1 bilhão de dólares em cinco anos.

Para isso, a multinacional pretende aumentar sua participação em mercados nos quais ainda possui espaço para crescer, desenvolver novos produtos e avançar em segmentos como o de bombas de calor, equipamentos utilizados para transferência de energia térmica em sistemas de aquecimento e climatização.

O Brasil ocupa uma posição importante nessa estratégia.

Segundo Maciel, menos de 20% dos lares brasileiros possuem ar-condicionado, enquanto em algumas economias desenvolvidas a presença do equipamento supera 80%.

A diferença ajuda a explicar por que a empresa enxerga potencial de crescimento no mercado nacional, especialmente diante de temperaturas mais elevadas, expansão da renda e maior procura por equipamentos de climatização.

O executivo diz que a companhia já estuda novas rodadas de investimentos no Brasil, além das iniciativas atualmente em execução.

Para a Tecumseh, o desafio será transformar essa expansão industrial em participação de mercado.

A companhia conhece as dificuldades de competir com os preços chineses. Agora, aposta que produzir perto dos clientes, desenvolver tecnologia no Brasil e diminuir a dependência de componentes importados pode ser o caminho para crescer em um setor no qual uma peça quase invisível ao consumidor movimenta bilhões de reais.