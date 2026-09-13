17 franquias baratas a partir de R$ 7.000 para trabalhar de casa

Repórter de Negócios
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12h12.
O mercado de franquias brasileiro continua ampliando sua presença no país. No segundo trimestre de 2026, o setor chegou a 207,2 mil operações em funcionamento, alta de 3,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O crescimento acompanha a expansão de modelos que exigem estruturas menores e permitem novos formatos de operação.
Entre essas alternativas estão as franquias home based, formato em que o empreendedor administra o negócio de casa, além de operações com máquinas de autosserviço, atendimento remoto e serviços realizados no endereço do cliente. A proposta é reduzir a necessidade de loja física e ampliar o acesso ao franchising para quem busca começar com menos capital.
A lista abaixo reúne franquias baratas a partir de R$ 7.000 para trabalhar de casa em 2026. São negócios de setores como turismo, alimentação, publicidade, serviços, tecnologia e soluções automatizadas, com modelos que podem ser conduzidos pelo próprio franqueado.
Os valores de investimento, faturamento e prazo de retorno foram informados pelas próprias redes. Antes de investir, o candidato deve analisar a Circular de Oferta de Franquia (COF), conversar com franqueados e considerar custos que podem variar conforme a cidade e o formato escolhido.
A Mr. Fit é uma rede de franquias de alimentação saudável com opções de refeições, sanduíches, sucos e produtos com baixo teor de carboidratos. No modelo home office, formato em que o franqueado administra a operação de casa, o empreendedor fica responsável pela gestão dos pedidos e das entregas dos produtos.
Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede de franquias do setor de turismo com 311 unidades em 24 estados. O modelo permite trabalhar de casa ou abrir uma loja física. O franqueado atua na venda e organização de viagens, com atendimento personalizado aos clientes.
A Marketing Bag é uma franquia de publicidade que utiliza espaços em sacos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O franqueado trabalha de casa, prospecta anunciantes locais e coordena a veiculação das campanhas.
A AF Seguros é uma rede de franquias especializada em seguros para pessoas físicas e empresas. O franqueado atua na prospecção de clientes, atendimento e relacionamento comercial, com suporte da estrutura da rede.
A Prime2B é uma franquia de marketing digital voltada à digitalização e geração de vendas para pequenas e médias empresas. O franqueado atua na prospecção e no relacionamento com clientes, enquanto a equipe central apoia a execução dos serviços.
A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens para carregamento de smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Os equipamentos são instalados em estabelecimentos comerciais e também exibem publicidade em telas digitais. O franqueado atua na prospecção de pontos parceiros e anunciantes, em uma operação home based, formato administrado de casa.
A Publicarga trabalha com totens de carregamento de celulares que também funcionam como espaços publicitários. O franqueado opera de casa e comercializa os espaços disponíveis nos equipamentos para empresas interessadas em divulgar seus produtos e serviços.
A BM Vagas é uma rede de franquias especializada em recrutamento e seleção. O modelo permite operação em espaço físico ou home office, formato em que o empreendedor trabalha de casa. O franqueado realiza a prospecção de empresas e coordena processos seletivos com suporte da rede.
A SmartCred é uma rede de franquias especializada em crédito e soluções financeiras. A empresa oferece produtos e serviços para pessoas físicas e empresas. O franqueado atua no gerenciamento da operação e no relacionamento com clientes, enquanto a franqueadora oferece suporte para a estrutura do negócio.
A Mobilion é uma rede de aluguel de carros voltada para motoristas de aplicativo, empresas e pessoas físicas. O modelo permite operação remota e início com uma frota reduzida, com possibilidade de uso de veículos próprios ou de terceiros. A franqueadora oferece estrutura de gestão, contratos digitais e acompanhamento da operação.
Fundada em 2014, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a Le Petit Macarons é uma rede especializada no doce francês. No modelo home office, formato administrado de casa, os produtos e embalagens são enviados ao franqueado, que gerencia os pedidos e a distribuição por aplicativos de entrega.
A Bora Pro Jogo é uma marca da EhGol Sports especializada na produção e distribuição de uniformes personalizados para clubes, escolas, projetos esportivos e campeonatos. O franqueado atua no relacionamento comercial local, enquanto a produção e a estrutura operacional ficam centralizadas na franqueadora.
A BM Vagas é uma rede de franquias especializada em recrutamento e seleção, com uma operação apoiada por ferramentas de comunicação, marketing e tecnologia. O modelo permite que o franqueado trabalhe de casa, realizando a prospecção de empresas e a coordenação dos processos seletivos.
A Wotë é uma franquia home based, formato administrado de casa, voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. A operação atua na intermediação e comercialização de produtos regulamentados à base de cannabis, além do relacionamento com profissionais de saúde e instituições do setor.
Com modelo home based, formato administrado de casa, a Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência artificial e análise de dados. O franqueado atua no relacionamento comercial com empresas do setor, enquanto a franqueadora fornece as informações mapeadas.
A Maria Brasileira é uma rede de franquias especializada em serviços de limpeza residencial e empresarial, passadoria, limpeza pós-obra e higienização de vidros. No modelo home based, o franqueado administra a operação de casa e coordena os atendimentos realizados pelos profissionais.
O aiqfome é uma franquia de aplicativo de delivery que conecta consumidores a restaurantes, farmácias, supermercados e outros estabelecimentos locais. O franqueado atua na expansão comercial da plataforma na cidade escolhida e pode operar de casa, mantendo presença na região.