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15 franquias baratas a partir de R$ 249 para abrir o próprio negócio em 2026

Lista reúne franquias a partir de R$ 249 em setores como serviços financeiros, tecnologia, alimentação e publicidade, além de modelos home office e sem loja física

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15h22.

Última atualização em 15 de novembro de 2026 às 15h28.

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Abrir uma franquia é uma das alternativas para quem deseja empreender sem começar um negócio do zero. O investimento necessário, porém, varia conforme o segmento, o formato da operação e a estrutura exigida pela marca.

Há opções que dispensam loja física, estoque e funcionários, com atividades que podem ser administradas de casa. Outras exigem equipamentos, pontos comerciais ou atendimento presencial. Entre os segmentos disponíveis estão serviços financeiros, publicidade, tecnologia, recrutamento, alimentação e cuidados com animais.

A lista a seguir reúne 15 franquias com investimentos iniciais entre R$ 249 e R$ 48 mil. A seleção considera o menor aporte informado pelas empresas, incluindo modelos mais enxutos quando há diferentes formatos de operação.

Antes de escolher uma franquia, o empreendedor deve avaliar também o capital de giro, as despesas mensais, a demanda pelo serviço na região e o prazo estimado para recuperar o investimento.

O faturamento divulgado pelas redes é uma projeção ou média informada pelas próprias empresas e pode variar conforme o desempenho de cada unidade.

A seguir, confira 15 franquias baratas para abrir ainda em 2026.

1. Akmel

A Akmel é uma empresa brasileira que atua nos segmentos de saúde, bem-estar, cosméticos, suplementos e alimentos funcionais. Seu modelo de franquia online é voltado à comercialização de produtos de marca própria. Com cerca de sete anos de atuação, a empresa reúne mais de mil franqueados ativos e já comercializou mais de 170 mil produtos.

A operação é baseada em tecnologia, com processamento automatizado de pedidos e comissões. A logística e o envio das compras ficam sob responsabilidade da própria companhia. Atualmente, a Akmel conta com um portfólio de mais de 34 produtos e mantém estruturas em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e em Goiânia.

  • Investimento inicial: R$ 249
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil (com dois anos de operação)
  • Prazo de retorno: desde o primeiro mês

2. Legalcredi

A Legalcredi é uma rede de franquias de serviços financeiros que atua com soluções como crédito consignado, seguros e consórcios. O modelo de negócio foi desenvolvido para unir operação enxuta, suporte próximo e possibilidade de expansão.

Com origem no mercado financeiro e expansão estruturada pelo franchising, a marca permite atuação em home office, trabalho realizado de casa, e também oferece a possibilidade de avançar para formatos físicos.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 4.500
  • Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 3 meses

3. PremiaPão

A PremiaPão é uma microfranquia de publicidade que comercializa espaços para anúncios em sacos de pão distribuídos gratuitamente em padarias. O franqueado vende os espaços publicitários para comércios da região, utilizando as embalagens como canais de divulgação para empresas locais.

O modelo dispensa ponto comercial, estoque e funcionários. A rede conta com mais de 100 franqueados no Brasil e já recebeu seis vezes o selo da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

  • Investimento inicial: a partir de R$ 9.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 3 meses

4. TRATABEM

A microfranquia TRATABEM foi criada em 2012 com o objetivo de formar profissionais credenciados e especializados no tratamento de água. A rede oferece treinamento por meio de cursos realizados na própria iGUi, além de suporte aos franqueados.

A marca trabalha com os formatos Home Office e Loja. O franqueado realiza identificação de problemas, manutenção, assistência técnica, limpeza e tratamento de piscinas, spas, saunas e hidromassagens.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 12.500 (enxoval inicial completo)
  • Faturamento médio mensal: R$ 40 mil no primeiro ano de operação, podendo chegar a R$ 60 mil ou mais no segundo ano
  • Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

5. Mapa da Mina

Fundada em 1995, a Mapa da Mina é uma rede de franquias especializada em acessórios de moda. A marca iniciou sua expansão por franquias em 2015 e conta com 57 unidades.

A rede oferece diferentes formatos de negócio, incluindo lojas, quiosques e store in store, modelo em que a operação funciona dentro de outro estabelecimento comercial. Essa última opção é a mais acessível e permite iniciar a operação com um investimento menor do que o necessário para montar uma unidade própria.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 15 mil (modelo store in store); R$ 140 mil (quiosque tradicional); R$ 180 mil (quiosque com autoatendimento ou loja)
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil (quiosques e lojas)
  • Prazo de retorno: de 18 a 36 meses

6. 4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens para carregamento de smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Os equipamentos são instalados em academias, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais. As telas digitais também exibem publicidade, criando uma segunda possibilidade de receita por meio de anunciantes.

Com mais de 500 totens instalados no Brasil, a rede trabalha com um modelo home based, que permite administrar a operação de casa. O franqueado fica responsável pela prospecção de pontos parceiros e anunciantes, enquanto conta com o suporte da franqueadora.

  • Investimento inicial: R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 4.500
  • Prazo de retorno: 5 meses

7. BM Vagas

A BM Vagas é uma rede de franquias especializada em recrutamento e seleção de profissionais. A operação é apoiada por ferramentas de comunicação, marketing e tecnologia, com possibilidade de atuação em espaços físicos ou no modelo home office.

O franqueado é responsável pela prospecção de empresas e pela coordenação dos processos seletivos. A rede oferece treinamento, materiais estruturados, acompanhamento e uma assistente de inteligência artificial para apoiar as atividades.

  • Investimento inicial: R$ 21.970
  • Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 90 mil
  • Prazo de retorno: de 6 a 9 meses

8. Talismã Seguros e Créditos

A Talismã Seguros e Créditos é uma rede de franquias especializada em soluções financeiras para pessoas físicas e empresas. A marca disponibiliza aos franqueados um portfólio com mais de 300 produtos e serviços, incluindo crédito consignado, financiamentos, reabilitação de crédito e linhas de crédito empresariais.

O modelo de negócio combina operação simplificada, suporte tecnológico e comercial e uma estrutura voltada ao desenvolvimento dos franqueados.

  • Investimento inicial: R$ 24.900
  • Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 37 mil
  • Prazo de retorno: de 3 a 5 meses

9. Five Cleaning

A Five Cleaning é uma rede de microfranquias especializada em limpeza e impermeabilização de estofados, colchões, tapetes e outras superfícies. O modelo de operação é enxuto e voltado a empreendedores interessados em atuar no setor de serviços.

Fundada por Yago Hernandes, a marca oferece suporte ao franqueado, padronização de atendimento e produto próprio para impermeabilização. Com baixa necessidade de estrutura física, a franquia aposta em serviços que podem atender tanto residências quanto empresas.

  • Investimento inicial: R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 25 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 12 meses

10. SixLabs

A SixLabs desenvolve e implanta Funcionários Digitais, agentes de inteligência artificial preparados para executar funções e processos dentro de pequenas e médias empresas. Entre as atividades estão atendimento, agendamento, pré-vendas, cobrança e relacionamento com clientes.

A proposta é permitir que empresas automatizem tarefas operacionais e repetitivas sem precisar ampliar a equipe na mesma proporção. Os agentes podem trabalhar 24 horas por dia, atender diferentes demandas simultaneamente e acessar sistemas já utilizados pelos clientes.

  • Investimento inicial: R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

11. Avantar - Seguros, Consórcios e Planos de Saúde

A Avantar é uma franquia fundada em 2020 e sediada em Caratinga, Minas Gerais. A marca entrou no franchising em 2021 e atua no segmento de serviços, com foco em seguros, consórcios e planos de saúde.

Associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF), a rede conta atualmente com 120 unidades em operação, sendo uma própria. O investimento varia conforme o modelo de franquia escolhido.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: de R$ 45 mil a R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: de 3 a 10 meses, conforme o formato da franquia

12. Mobilion

A Mobilion é uma rede de aluguel de carros com foco em motoristas de aplicativo, empresas e pessoas físicas. A marca oferece locação via Pix, sem necessidade de cartão de crédito, além de contratos digitais, veículos rastreados, seguro total e sistema próprio de gestão.

A empresa também atua no modelo de franquias, que permite operação remota e início com frota reduzida. O franqueado pode trabalhar inclusive com veículos de terceiros, conforme o modelo de negócio apresentado pela rede.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 39.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 3.400 por veículo
  • Prazo de retorno: 3 meses

13. Bora Pro Jogo

Marca de franquias da EhGol Sports, a Bora Pro Jogo atua na produção e distribuição de uniformes personalizados para clubes, escolas, projetos esportivos e campeonatos.

O modelo de negócio foi desenvolvido para funcionar com uma estrutura enxuta. O franqueado fica responsável pelo relacionamento comercial em sua região, enquanto a produção e a retaguarda operacional são centralizadas na franqueadora.

  • Investimento inicial: R$ 40 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 26.500
  • Prazo de retorno: 18 meses

14. Capricho Multisserviços

A Capricho Multisserviços é uma rede de franquias especializada em limpeza residencial e comercial, com serviços complementares de manutenção. Fundada em 2020, a empresa conta com 70 unidades.

O modelo reúne diferentes serviços para atender clientes residenciais e corporativos. O investimento inicial informado pela rede inclui a taxa de franquia e os aportes necessários para começar a operação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 46 mil (inclui taxa de franquia e investimentos iniciais)
  • Faturamento médio mensal: R$ 75 mil
  • Prazo de retorno: de 6 a 18 meses

15. Mini Pet Store

A Mini Pet Store é uma rede de franquias especializada em minimercados autônomos para animais de estimação instalados em condomínios residenciais. As unidades funcionam 24 horas por dia e oferecem produtos de consumo recorrente para os moradores.

Com uma operação apoiada por tecnologia e sem necessidade de atendimento presencial permanente, o franqueado administra os pontos, acompanha os estoques e realiza a reposição dos produtos, contando com o suporte da franqueadora.

  • Investimento inicial: R$ 48 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 10 mil
  • Prazo de retorno: de 12 a 18 meses
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