Antes de vender sua primeira lasanha em São Paulo, a Mercatto CP já recebia clientes paulistanos à mesa. Eram noivos da capital que contratavam o bufê da família Porteiro para casamentos em fazendas no interior.

Para poupar esses clientes da viagem até Americana, a empresa passou a fazer degustações num espaço parceiro na Vila Nova Conceição. A experiência ajudou a definir o passo seguinte.

“Precisamos ter o nosso espaço aqui”, diz Bianca Porteiro, chef confeiteira que lidera a expansão da marca.

A Mercatto CP investiu R$ 1,5 milhão para abrir sua primeira loja na capital, num casarão dos anos 1950 na Rua Normandia, 66, em Moema. O imóvel faz parte de um conjunto tombado pela prefeitura em 2014.

As restrições à reforma alongaram o cronograma. Entre o início do projeto e a abertura, passou-se cerca de um ano. A ideia era abrir para o Dia dos Pais, porém a loja ficou pronta somente a tempo das vendas de Natal.

O endereço reúne duas operações. Na loja, o cliente compra massas, tortas, risotos e sobremesas para finalizar em casa. Em uma sala reservada, noivos e assessores de eventos provam os pratos do bufê. Com Moema, a Mercatto chega a cinco lojas próprias, além de 13 pontos de revenda.

O grupo prevê fechar 2026 com faturamento de R$ 40 milhões, uma alta de 10% em relação a 2025. A projeção considera o grupo familiar, que reúne a Mercatto CP, o bufê Claudia Porteiro Gastronomia e o Flamma Bar.

Empório da Mercatto CP em Moema: a unidade vende pratos feitos em Americana e recebe noivos para degustações do bufê. (Mercatto CP/Divulgação)

Como um bufê de casamentos virou uma rede de lojas

Nutricionista, Claudia Porteiro trabalhava com refeições industriais na região de Americana quando recebeu o convite para servir seu primeiro casamento. A festa teve 400 convidados.

Por um período, ela usou a mesma cozinha para atender empresas e preparar eventos. Depois, passou a se dedicar ao bufê, fundado em 1995.

Bianca cresceu acompanhando a operação. Formou-se em gastronomia, especializou-se em confeitaria na França e, em 2011, assumiu a confeitaria do bufê. Quando entrou na empresa, a equipe já aceitava encomendas de clientes que queriam comer em casa os pratos que haviam provado nas festas.

A Mercatto nasceu em 2016 para atender a essa demanda. No ano seguinte, a família abriu duas lojas próprias, em Americana e no Cambuí, em Campinas, cidades onde o bufê já tinha clientela.

Na pandemia, a cozinha montada para atender festas sustentou a expansão do varejo. Com mais de 200 eventos adiados, a empresa direcionou a equipe de produção para as lojas. Nesse período, abriu uma segunda unidade em Campinas, no bairro Gramado, e depois chegou a Piracicaba.

Como a cozinha de Americana abastece Moema

A produção continua concentrada em Americana. Os pratos são preparados na cozinha central, e os congelados passam por ultracongelamento antes de seguir para as lojas em frota própria refrigerada.

Cerca de 80% do catálogo é composto por congelados. As massas em porções individuais, já acompanhadas de molho, estão entre os principais produtos, ao lado das tortas e dos risotos.

A rede tem cerca de 260 itens no catálogo regular, fora a linha de Natal. Moema recebe 80% desse sortimento e vende no balcão, por entrega própria e pelo iFood. A unidade opera com três funcionários, de um total de 120 no grupo, que inclui as equipes de produção e administração.

“Existe uma estrutura industrial por trás de cada prato, mas também o cuidado artesanal que sempre fez parte da nossa gastronomia”, afirma Bianca.

Onde a família quer crescer depois de São Paulo

No interior, o próximo passo é ampliar a unidade do Gramado, em Campinas, que vai mudar para um imóvel maior, com abertura prevista para fevereiro de 2027.

O grupo também prepara a entrada da Mercatto em redes de grande varejo. A operação se somaria às lojas próprias e aos pontos de revenda que já distribuem os produtos da marca.

Em Moema, a expansão passa também pela agenda de casamentos. Segundo Bianca, a procura de casais da capital por festas em fazendas ganhou força depois da pandemia, e a empresa já tinha equipe e logística para atendê-los no interior.

Com a sala de degustação na Rua Normandia, esses clientes podem escolher o cardápio em São Paulo mesmo quando a festa é fora da cidade.