Zelensky e Trump devem ligar para líderes europeus após encontro

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversarão por telefone com líderes europeus após a reunião bilateral sobre o fim da guerra, informou neste domingo, 28, o porta-voz de Zelensky, segundo a agência AFP.

“Após o encontro entre os dois líderes, está prevista uma conversa telefônica entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a participação de líderes europeus”, disse o porta-voz Sergiy Nykyforov a jornalistas.

Ele acrescentou que “a lista final de participantes ainda está sendo definida”. Zelensky já está na Flórida para o encontro com Trump.

Os dois devem se reunir ainda neste domingo como parte das articulações para discutir um possível acordo de paz.

O plano de 20 pontos apresentado por Kiev na noite de Natal foi rejeitado pela Rússia. Segundo Zelensky, o plano está 90% concluído, mas ainda há impasses sobre possíveis concessões territoriais.

Guerra entre Rússia e Ucrânia

As Forças Armadas da Ucrânia confirmaram neste domingo um ataque com drones contra a refinaria russa de Sirzan, localizada na região de Samara, onde um incêndio foi registrado após a ofensiva.

“Para reduzir o potencial econômico e militar da Rússia, membros das forças de defesa ucranianas atacaram a refinaria Sirzan, na região de Samara, na Federação Russa. Foi registrado um ataque com drones seguido de um incêndio”, informou o Exército ucraniano em publicação no Facebook.

A refinaria, com capacidade de processamento estimada entre 7 e 8,9 milhões de toneladas por ano, estaria envolvida no fornecimento de combustível ao exército russo.

Na mesma mensagem, as Forças Armadas da Ucrânia também mencionaram um ataque contra um depósito na península da Crimeia, atualmente sob ocupação russa, e outro ataque em uma área ocupada da região de Luhansk.