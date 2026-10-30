Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Como ficam as relações entre Brasil e Argentina após Milei ajudar Flávio em fuga?

Brasília e Buenos Aires já atravessavam momento delicado após presidente argentino chamar Lula de "ladrão" e apoiar publicamente o candidato derrotado do PL

Javier Milei e Lula (Patrick T. Fallon/AFP/Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME)

Javier Milei e Lula (Patrick T. Fallon/AFP/Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06h01.

Priorizar nos meus resultados Google

A fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil para os Estados Unidos contou com a ajuda da presidência da Argentina, segundo a imprensa local. A Casa Rosada, ainda de acordo com os relatos, teria intercedido para facilitar a operação para o voo que levou o candidato derrotado do PL a Miami, no estado da Flórida.

Meios de comunicação da Argentina afirmam que um assessor de Milei, Santiago Caputo, viajou a Iguaçu para supervisionar o embarque de Flávio e da família. O senador agradeceu Milei "pela coragem e senso de justiça" em um discurso divulgado na quarta-feira, 28.

Acompanhado da mulher e das duas filhas, Flávio Bolsonaro deixou o Brasil após ter sido intimado a entregar passaportes pela Polícia Federal. Ele perdeu a eleição para Lula no domingo, 25, por uma diferença de mais de quatro milhões de votos e está sendo investigado em dois inquéritos que envolvem lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O político sempre afirmou inocência.

O potencial apoio de Milei à fuga de Flávio para os Estados Unidos acontece em um momento em que as relações entre Brasil e Argentina estão tensionadas. O governo do país vizinho não emitiu uma declaração formal sobre se reconhece ou não a reeleição de Lula, limitando-se a dizer que "tomou nota" dos resultados eleitorais do 2º turno.

Flávio Bolsonaro desembarcando em Miami após fugir do Brasil (Ricardo Arduengo/AFP)

A Casa Rosada indicou que a falta de manifestação seria uma reciprocidade com Lula. "Em 2023, quando Javier Milei foi eleito presidente, não houve nenhum gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada. Pelo menos por agora, não há nenhum comunicado que realizaremos", afirmou o porta-voz nesta semana.

Em julho, o presidente argentino foi à convenção do PL e apoiou Flávio Bolsonaro abertamente. No discurso no evento, ele chamou Lula de "ladrão" e atacou Alexandre de Moraes. O incidente gerou uma crise diplomática, com a convocação de embaixadores e um rebaixamento do status da relação entre os dois países.

Agora, com a falta do reconhecimento formal da vitória de Lula por parte de Milei e a ajuda dos argentinos para Flávio Bolsonaro sair do país sem ser descoberto, o que esperar das relações entre Brasília e Buenos Aires?

Impactos bilaterais

Para Denilde Holzhacker, pesquisadora das relações no Cone Sul e coordenadora de Relações Internacionais da ESPM, o episódio envolvendo a fuga de Flávio funciona como "mais um elemento para acirrar e tensionar ainda mais uma relação que já vinha bastante tensa".

No entanto, Denilde diz que o impacto real da situação "depende de como o Brasil vai reagir, se vai pedir esclarecimentos, se vai pedir investigação para saber qual foi o envolvimento de fato do governo argentino" na saída de Flávio.

Como mostrou a EXAME, o retorno dos embaixadores entre Brasília e Buenos Aires está completamente descartado no momento, segundo integrantes do governo Lula. O Itamaraty mambém não descarta chamar a encarregada de negócios da Embaixada da Argentina para pedir explicações sobre a participação do governo Milei no plano de fuga de Flávio Bolsonaro.

O analista de risco político na América Latina, Juan Ignacio Carranza, diz que a estratégia de Javier Milei atende puramente a um cálculo doméstico.

"Milei se consolida como a opção da direita argentina frente ao peronismo. Ele polariza e simplifica a discussão política, o que lhe permite desviar o foco das pressões sobre seu programa econômico. Nesse cálculo, o custo diplomático é baixo, porque a relação econômica está protegida por regras que não dependem dos presidentes", diz Carranza.

Líderes do Mercosul e países associados durante cúpula (EVARISTO SA / Colaborador/Getty Images)

Relações comerciais e o Mercosul

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, entre janeiro e setembro deste ano, a corrente de comércio entre Brasil e Argentina totalizou US$ 21,54 bilhões, uma queda de 9,3% em relação ao mesmo período de 2025.

Apesar da diminuição e das tensões cada vez maiores entre os dois países, a avaliação é de que fluxos comerciais devem ficar blindados dos desconfortos diplomáticos. "Não vejo um risco de queda para a relação comercial. O vínculo entre Argentina e Brasil funciona dentro de regras sólidas e rígidas. Por isso, não há uma pressão significativa sobre a Casa Rosada para normalizar a relação", diz o analista Juan Ignacio Carranza.

O eixo Brasília-Buenos Aires sempre foi o motor da integração sul-americana. Sem diálogo entre Lula e Milei, questiona-se como fica o avanço de agendas do Mercosul. Os especialistas ouvidos pela EXAME entendem que as tensões não trazem retrocesso para o bloco, mas também não devem ajudar a progredir discussões importantes nas relações multilaterais.

"A mesma rigidez que protege o comércio limita a possibilidade de flexibilizar o Mercosul. O contraste com o período Macri–Bolsonaro é claro: naqueles anos, avançou-se muito em uma agenda de acordos comerciais e nos primeiros passos para flexibilizar o bloco. Hoje, essa agenda fica congelada. Não há retrocesso, mas também não há avanço", diz Carranza.

Para a professora de Relações Internacionais da ESPM, o grande problema é que "essa situação de tensão, esvaziamento da relação bilateral, impacta projetos futuros". Segundo ela, o âmbito técnico do Mercosul segue operando para acordos em andamento, como o da União Europeia. "O que não tem é mais avanço de outras pautas mais ambiciosas", diz ela.

Acompanhe tudo sobre:BrasilArgentinaFlávio BolsonaroLuiz Inácio Lula da SilvaJavier Milei

Mais de Mundo

Voto em papel, urna eletrônica ou correio? Como os americanos votam?

Trump diz que eleições no Brasil foram 'uma vergonha'

Catar rejeita acusações de interferência nas eleições legislativas de Israel

Eleições nos EUA: por que as votações acontecem em uma terça-feira de novembro?

Mais na Exame

Casual

5 filmes e séries para assistir no streaming neste fim de semana

Brasil

Fuga de Flávio impacta apoio ao bolsonarismo até mesmo em Santa Catarina

Economia

CBS de 11,3% surpreende e acende alerta para IVA de 30%, dizem tributaristas

Esporte

Por trás de um café na Faria Lima, American Express acelera sua aposta no mercado bilionário da F1