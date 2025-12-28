Trump elogia conversa com Putin antes de encontro com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 28, que manteve uma conversa telefônica "muito produtiva" com o presidente russo, Vladimir Putin, horas antes de se reunir com o líder ucraniano, Volodímir Zelensky, para discutir o plano de paz para a guerra na Ucrânia.

"Acabei de ter uma conversa telefônica muito produtiva com o presidente Putin da Rússia antes da minha reunião, hoje às 13h, com o presidente Zelenski da Ucrânia", disse Trump em sua rede TruthSocial, onde costuma fazer anúncios.

"A reunião será realizada no salão de jantar principal de Mar-a-Lago. A imprensa está convidada. Obrigado pela atenção! Presidente DJT", complementou o republicano.

Reunião entre Trump e Zelensky

Zelensky viajou a Miami, nos EUA, em busca de garantias americanas para sustentar uma nova proposta de paz que visa encerrar o conflito de quase quatro anos com a Rússia.

O plano de 20 pontos, elaborado após semanas de negociações entre Washington e Kiev, ainda não foi aceito pela Rússia, que intensificou os ataques em larga escala de mísseis e drones contra a capital ucraniana neste domingo.

O plano de paz, em questão, trata de mecanismos de segurança para evitar novas ofensivas e de temas sensíveis, como o futuro de Donbass e o controle de uma usina nuclear sob ocupação russa.

A reunião organizada por Trump ocorrerá às 13h no horário local (15h no horário de Brasília), de acordo com a Casa Branca, e será o primeiro encontro entre os dois desde outubro, quando o republicano recusou o pedido de Zelensky por mísseis Tomahawk de longo alcance.

A participação de líderes europeus também é esperada, segundo o porta-voz da Casa Branca, Sergiy Nykyforov a jornalistas. Ele acrescentou que “a lista final de participantes ainda está sendo definida”.