Zelensky: reunião com Trump pode resultar em decisões antes do Ano Novo

Em publicação no X, o presidente ucraniano disse que encontro com o presidente americano deve ocorrer em breve

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07h00.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira, 26, que uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ocorrer em breve.

Zelensky também afirmou que muito pode ser decidido antes do Ano Novo em relação aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra com a Rússia.

No Telegram, o presidente ucraniano escreveu que foi informado por seu chefe de negociações, Rustem Umerov, sobre os contatos regulares mantidos com os emissários americanos.

"Não desperdiçamos um único dia. Combinamos uma reunião no mais alto nível, com o presidente Trump, em um futuro próximo", afirmou o dirigente ucraniano. "Muita coisa pode ser decidida antes do Ano Novo", disse Zelensky.

Encontro na Flórida

Segundo fontes diplomáticas citadas pelo jornal ucraniano “Kyiv Post”, o presidente ucraniano planeja viajar nos próximos dias para a Flórida (EUA) com a expectativa de conversar com Trump em sua residência de Mar-a-Lago. A visita pode ocorrer no próximo domingo, 28 de dezembro.

Zelensky conversou por telefone nesta quinta-feira, 25, com os emissários da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Foi uma conversa realmente boa: muitos detalhes; há boas ideias, falamos sobre elas. Há algumas novas ideias nossas sobre como nos aproximarmos de uma paz real e isso se refere a formatos, refere-se a reuniões e, claro, aos prazos", disse o líder ucraniano em seu discurso de ontem à população.

"Claro, ainda temos que trabalhar em algumas questões delicadas. Mas, junto com a parte americana, sabemos como garantir que tudo isso aconteça. As próximas semanas também podem ser intensas", antecipou.

Nesta semana, Zelensky apresentou pela primeira vez em detalhes o plano de paz de 20 pontos elaborado de forma conjunta por Kiev e Washington, que inclui um pacto de não agressão e garantias de segurança para Kiev.

No entanto, ainda há questões em aberto, como as concessões territoriais reivindicadas por Moscou ou a gestão da usina nuclear de Zaporizhzhya, atualmente sob controle russo.

*Com informações de EFE

