Políticos americanos cobram Rubio sobre fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

RESUMO ＋ Um grupo de 25 deputados do Congresso dos Estados Unidos cobrou em 29 de outubro explicações do secretário de Estado Marco Rubio sobre um possível auxílio do governo americano à viagem de Flávio Bolsonaro a Miami. O Departamento de Estado deve responder até 13 de novembro sobre vistos, apoio logístico e conhecimento da ordem do STF que restringia a viagem do senador.

Um grupo de 25 deputados do Congresso dos Estados Unidos enviou uma carta oficial ao Secretário de Estado americano, Marco Rubio, cobrando explicações detalhadas sobre o possível envolvimento do governo dos EUA na facilitação da viagem do senador brasileiro e candidato derrotado nas eleições, Flávio Bolsonaro, ao país.

A movimentação ocorre após a fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil e a chegada dele a Miami nesta semana, mesmo com uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para a retenção de seus passaportes.

O documento oficializado pelo Congresso foi datado de 29 de outubro de 2026 e estabelece o prazo de 13 de novembro de 2026 para que o Departamento de Estado forneça respostas por escrito e disponibilize autoridades para um briefing com as equipes do Legislativo americano.

Contexto da viagem

Segundo a carta dos parlamentares americanos, Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil após ser derrotado nas eleições presidenciais e não cumprir a determinação judicial que exigia a entrega de seus passaportes. O documento menciona que a ordem do STF está ligada a uma investigação criminal que apura suposto envolvimento do senador brasileiro em lavagem de dinheiro e má conduta financeira.

A principal preocupação manifestada pelos membros do Congresso dos EUA é uma reportagem do The New York Times indicando que um alto funcionário do Departamento de Estado americano teria garantido a emissão de vistos para Flávio Bolsonaro e seus familiares, permitindo a entrada deles no país.

Flávio Bolsonaro desembarcando em Miami após fugir do Brasil (Ricardo Arduengo/AFP)

Questionamentos dos parlamentares dos EUA

Os políticos levantam dúvidas sobre o processo de tomada de decisão da diplomacia americana, questionando se o Departamento de Estado, a Embaixada dos EUA no Brasil ou qualquer outra agência governamental auxiliou o senador a viajar. Entre as perguntas enviadas a Marco Rubio, os congressistas exigem saber:

Quando as missões diplomáticas dos EUA souberam da ordem do STF para apreensão dos passaportes de Flávio Bolsonaro.

Se a emissão de vistos foi autorizada antes ou depois de o governo americano tomar conhecimento das restrições judiciais no Brasil.

Se houve coordenação direta com o Departamento de Segurança Interna (DHS) ou com as autoridades de alfândega e imigração para a chegada do senador.

Qual foi a base legal utilizada para aprovar os vistos, considerando as investigações criminais em andamento.

Se o Departamento de Estado recebeu algum pedido de autoridades brasileiras sobre a localização ou o status de viagem de Bolsonaro.

A carta é assinada por diversos membros democratas do Congresso, incluindo Sydney Kamlager-Dove, Greg Casar, Jasmine Crockett, Alexandria Ocasio-Cortez (indiretamente referida pelo escopo do grupo), Pramila Jayapal, Joaquin Castro, entre outros legisladores.

Eles argumentam que há um interesse legítimo de fiscalização para garantir que os recursos diplomáticos e de imigração dos EUA não estejam sendo usados para interferir em assuntos políticos e judiciais de outros países.

Leia o documento na íntegra

**Congresso dos Estados Unidos**

Washington, DC 20515

Ao Exmo. Sr. Marco Rubio

Secretário

Departamento de Estado dos EUA

2201 C Street NW

Washington D.C. 20520

29 de outubro de 2026

Caro Secretário Rubio:

Escrevemos para solicitar um esclarecimento imediato sobre o papel do Departamento de Estado, se houver, na facilitação da relatada partida do Senador brasileiro Flávio Bolsonaro do Brasil e a sua entrada nos Estados Unidos, na sequência de uma ordem do Supremo Tribunal Federal brasileiro que restringia as suas viagens internacionais. De acordo com as notícias de 27 de outubro de 2026, o Senador Bolsonaro terá deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos após perder as eleições presidenciais do Brasil e não cumprir uma ordem judicial que exigia a entrega dos seus passaportes. A referida ordem foi emitida no âmbito de uma investigação criminal envolvendo o Senador em alegados crimes de lavagem de dinheiro e má conduta financeira relacionada. De particular preocupação, os relatos indicam que um alto funcionário do Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos emitiriam vistos para o Senador Bolsonaro e membros da sua família, permitindo a sua entrada no país. Outras reportagens levantaram questões sobre se as autoridades dos EUA estavam cientes de, ou envolvidas em, arranjos para a sua partida.

Estes desenvolvimentos levantam questões significativas sobre o processo de tomada de decisão do Departamento, o seu conhecimento da ordem do tribunal brasileiro e se algum funcionário do governo dos EUA prestou assistência antes ou depois de essa ordem ter sido emitida. A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos EUA no Brasil ou qualquer outra agência do governo dos EUA ajudou o Senador Bolsonaro a viajar ou a entrar nos Estados Unidos, apesar da relatada restrição judicial brasileira à sua partida? Se tal assistência ocorreu, o Congresso precisa de compreender o que foi fornecido, quem a autorizou, quando ocorreu e que informações estavam disponíveis para as autoridades dos EUA na altura. Consequentemente, solicitamos respostas por escrito às seguintes perguntas:

* Quando é que o Departamento de Estado, a Embaixada dos EUA em Brasília ou qualquer outra missão diplomática dos EUA soube pela primeira vez que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tinha ordenado ao Senador Bolsonaro que entregasse os seus passaportes e restringido a sua capacidade de sair do Brasil?

* Algum funcionário do governo dos EUA recebeu, analisou ou discutiu uma cópia da ordem judicial antes de o Senador Bolsonaro ter supostamente deixado o Brasil?

* Antes de autorizar ou facilitar qualquer visto ou preparativos de viagem, o Departamento de Estado determinou se o Senador Bolsonaro estava legalmente autorizado a deixar o Brasil?

* O Departamento de Estado estava ciente de que o Senador Bolsonaro supostamente não cumpriu o prazo imposto pelo tribunal para entregar os seus passaportes? Se sim, quando o Departamento tomou conhecimento desse incumprimento e que ações, se houver, se seguiram?

* O Departamento de Estado emitiu, aprovou, acelerou, renovou ou de alguma forma facilitou um visto para o Senador Bolsonaro ou qualquer membro da sua família durante este período eleitoral?

* Um alto funcionário do Departamento de Estado foi alegadamente citado dizendo que o Departamento emitiria vistos para o Senador Bolsonaro e a sua família e permitiria a sua entrada nos Estados Unidos. Quem autorizou esta decisão?

* Os vistos foram aprovados ou outros arranjos relacionados à imigração foram feitos antes de o Departamento de Estado tomar conhecimento da ordem do tribunal brasileiro? Se sim, o Departamento reconsiderou, pausou ou reviu esses arranjos após tomar conhecimento da ordem?

* Algum funcionário do Departamento de Estado, funcionário da Embaixada dos EUA, funcionário da Casa Branca ou outro representante do governo dos EUA comunicou direta ou indiretamente com o Senador Bolsonaro, a sua família, advogados, conselheiros políticos ou intermediários sobre a viagem para os Estados Unidos?

* Algum funcionário do governo dos EUA ajudou com arranjos de voo, documentação de viagem, transporte, acesso ao aeroporto, marcações consulares, planeamento de entrada ou outros arranjos logísticos ligados à relatada partida ou chegada do Senador Bolsonaro?

* O Departamento de Estado coordenou-se com o Departamento de Segurança Interna, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA ou qualquer outra agência federal em relação à chegada prevista do Senador Bolsonaro? Se sim, descreva a natureza e o momento dessa coordenação.

* O Departamento de Estado consultou o Departamento de Justiça ou qualquer outra agência federal sobre as implicações de facilitar a entrada de uma figura política estrangeira que alegadamente deixou o seu país em violação de uma ordem judicial?

* O Departamento de Estado considerou as potenciais consequências diplomáticas para as relações EUA-Brasil, incluindo a possibilidade de a assistência ao Senador Bolsonaro poder ser entendida como interferência nos processos judiciais ou nos assuntos políticos internos do Brasil?

* O Departamento de Estado recebeu algum pedido das autoridades brasileiras sobre a localização, status de viagem ou possível entrada do Senador Bolsonaro nos Estados Unidos? Se sim, como respondeu o Departamento?

* Qual foi a base legal para emitir ou aprovar vistos para o Senador Bolsonaro e a sua família? Que classificações de vistos e critérios de elegibilidade foram considerados, e o Departamento avaliou as investigações criminais em curso envolvendo o Senador Bolsonaro ao tomar esta decisão?

* Algum funcionário do governo dos EUA localizado na Argentina ou no Equador coordenou o itinerário de viagem com o Senador Bolsonaro?

Dadas as questões significativas levantadas por estes relatórios, solicitamos uma resposta por escrito às perguntas anteriores até 13 de novembro de 2026. Solicitamos também que o Departamento disponibilize as autoridades apropriadas para uma sessão informativa (briefing) com as equipas do Congresso dentro desse período.

O povo americano e o Congresso têm um legítimo interesse de fiscalização em compreender se os recursos diplomáticos e de imigração dos EUA foram usados para facilitar a viagem de uma figura política estrangeira sob estas circunstâncias. A transparência é particularmente importante quando os eventos relatados implicam um processo judicial estrangeiro, relações bilaterais sensíveis e a aplicação consistente das políticas diplomáticas e de imigração dos EUA.

Aguardamos a sua resposta rápida e completa.

Atenciosamente,

* Sydney Kamlager-Dove, Membro do Congresso

* Greg Casar, Membro do Congresso

* Jasmine Crockett, Membro do Congresso

* Dina Titus, Membro do Congresso

* Glenn F. Ivey, Membro do Congresso

* Jonathan L. Jackson, Membro do Congresso

* Mike Quigley, Membro do Congresso

* Mark Pocan, Membro do Congresso

* Pramila Jayapal, Membro do Congresso

* Adelita S. Grijalva, Membro do Congresso

* Eleanor Holmes Norton, Membro do Congresso

* Greg Stanton, Membro do Congresso

* Nydia M. Velázquez, Membro do Congresso

* Rashida Tlaib, Membro do Congresso

* James P. McGovern, Membro do Congresso

* Jesús G. "Chuy" García, Membro do Congresso

* Yassamin Ansari, Membro do Congresso

* Deborah K. Ross, Membro do Congresso

* Stephen F. Lynch, Membro do Congresso

* Lois Frankel, Membro do Congresso

* Sean Casten, Membro do Congresso

* Gabe Amo, Membro do Congresso

* Joaquin Castro, Membro do Congresso

* Chellie Pingree, Membro do Congresso

* Delia C. Ramirez, Membro do Congresso