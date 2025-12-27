Ataques russos deixam mortos na Ucrânia em meio a negociações de paz

Esta fotografia de folheto disponibilizada pela Administração Militar Regional de Zaporizhzhia em 8 de janeiro de 2025 mostra as consequências de um ataque aéreo na cidade de Zaporizhzhia, em meio à invasão russa da Ucrânia. Um ataque russo na cidade ucraniana de Zaporizhzhia matou pelo menos 13 pessoas, disseram autoridades ucranianas, um dos ataques aéreos mais mortais em semanas na guerra de três anos. (Foto de folheto / Administração Militar Regional de Zaporizhzhia / AFP) / RESTRITO AO USO EDITORIAL - CRÉDITO OBRIGATÓRIO "FOTO AFP / Administração Militar Regional de Zaporizhzhia" - SEM MARKETING, SEM CAMPANHAS DE PUBLICIDADE - DISTRIBUÍDO COMO UM SERVIÇO AOS CLIENTES (AFP)
Repórter
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14h37.
A Rússia lançou novos ataques contra Kiev e regiões no nordeste e no sul da Ucrânia, deixando ao menos uma pessoa morta e 19 feridas, segundo autoridades locais.
As ofensivas ocorrem em meio à expectativa pelo próximo encontro entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que uma mulher morreu na capital e que ao menos 19 pessoas ficaram feridas. Incêndios e explosões também foram registrados em outras regiões do país.
Os ataques foram realizados com drones e mísseis, incluindo mísseis hipersônicos do tipo Kinzhal, de acordo com a imprensa ucraniana. A infraestrutura elétrica foi um dos alvos das ofensivas.
Em Kiev, cerca de 2,6 mil prédios residenciais ficaram sem calefação após os bombardeios . Segundo a administração municipal, aproximadamente 320 mil residências estão sem aquecimento, em meio a temperaturas próximas de zero grau.
Diante da intensificação dos ataques russos, a Polônia decidiu fechar dois aeroportos no nordeste do país. As forças aéreas polonesas também mobilizaram aviões militares para monitorar o espaço aéreo, como medida de precaução.
As ofensivas ampliam a tensão regional em um momento considerado sensível para as negociações diplomáticas envolvendo o conflito.
Os bombardeios ocorrem enquanto cresce a expectativa em torno de um novo encontro entre Zelensky e Trump, anunciado como parte das articulações para discutir um possível acordo de paz. O plano de 20 pontos apresentado por Kiev na noite de Natal foi rejeitado pela Rússia.
Zelensky mantém a exigência de controle total da região de Donbass e rejeita a presença de tropas europeias ou americanas na Ucrânia como parte das garantias de segurança.
O presidente ucraniano anunciou que pretende viajar à Flórida no próximo domingo para se reunir com Trump. O encontro deve tratar do rascunho do plano de paz, das garantias de segurança bilaterais e de um eventual acordo econômico.
Segundo Zelensky, o plano de 20 pontos está 90% concluído, mas ainda há impasses sobre possíveis concessões territoriais .
*Com informações da EFE