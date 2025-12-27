Ataques russos deixam mortos na Ucrânia em meio a negociações de paz

A Rússia lançou novos ataques contra Kiev e regiões no nordeste e no sul da Ucrânia, deixando ao menos uma pessoa morta e 19 feridas, segundo autoridades locais.

As ofensivas ocorrem em meio à expectativa pelo próximo encontro entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que uma mulher morreu na capital e que ao menos 19 pessoas ficaram feridas. Incêndios e explosões também foram registrados em outras regiões do país.

Os ataques foram realizados com drones e mísseis, incluindo mísseis hipersônicos do tipo Kinzhal, de acordo com a imprensa ucraniana. A infraestrutura elétrica foi um dos alvos das ofensivas.

Em Kiev, cerca de 2,6 mil prédios residenciais ficaram sem calefação após os bombardeios . Segundo a administração municipal, aproximadamente 320 mil residências estão sem aquecimento, em meio a temperaturas próximas de zero grau.

Reação regional e impacto na segurança

Diante da intensificação dos ataques russos, a Polônia decidiu fechar dois aeroportos no nordeste do país. As forças aéreas polonesas também mobilizaram aviões militares para monitorar o espaço aéreo, como medida de precaução.

As ofensivas ampliam a tensão regional em um momento considerado sensível para as negociações diplomáticas envolvendo o conflito.

Negociações de paz e encontro com Trump

Os bombardeios ocorrem enquanto cresce a expectativa em torno de um novo encontro entre Zelensky e Trump, anunciado como parte das articulações para discutir um possível acordo de paz. O plano de 20 pontos apresentado por Kiev na noite de Natal foi rejeitado pela Rússia.

Zelensky mantém a exigência de controle total da região de Donbass e rejeita a presença de tropas europeias ou americanas na Ucrânia como parte das garantias de segurança.

O presidente ucraniano anunciou que pretende viajar à Flórida no próximo domingo para se reunir com Trump. O encontro deve tratar do rascunho do plano de paz, das garantias de segurança bilaterais e de um eventual acordo econômico.

Segundo Zelensky, o plano de 20 pontos está 90% concluído, mas ainda há impasses sobre possíveis concessões territoriais .

*Com informações da EFE