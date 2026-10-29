Eleições nos EUA: por que as votações acontecem em uma terça-feira de novembro?

RESUMO ＋ Os Estados Unidos realizam na próxima terça-feira, 3, as eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, para renovar 35 assentos do Senado e 435 vagas da Casa dos Representantes. O Election Day ocorre em novembro e às terças-feiras por uma tradição ligada à agricultura, à religião e ao deslocamento dos eleitores no século 19.

Os Estados Unidos realizam na próxima terça-feira, 3, as eleições de meio de mandato. As chamadas midterms vão decidir a nova composição do Congresso. Em jogo, estão 35 assentos do Senado e 435 vagas da Casa dos Representantes (equivalente a uma Câmara de Deputados).

Atualmente, os republicanos, partido de Trump, têm a maioria nas duas casas, o que garante relativa facilidade para governar. Mas o cenário pode se inverter na semana que vem, já que pesquisas eleitorais apontam para um avanço importante da oposição democrata.

O famoso "Election Day" nos Estados Unidos ocorre sempre em uma terça-feira e sempre em novembro, seja a votação para presidente ou Congresso. A razão vem de uma tradição centenária.

Origem na América agrária

A escolha da data foi determinada por uma lei aprovada no Congresso, em 1945. O objetivo reflete o contexto histórico da época, mas também fatores como logística de deslocamento e religião. Segundo o site do Senado dos Estados Unidos, no século 19, grande parte da economia e da força de trabalho americana dependia da agricultura.

Novembro oferecia uma janela de tempo ideal: as intensas atividades da colheita de outono já haviam terminado, e o frio rigoroso das nevascas, que tornava as estradas de terra intransitáveis, ainda não havia chegado.

Como os locais de votação costumavam ficar na sede de cada condado, eleitores que viviam em áreas rurais remotas precisavam de um dia inteiro de viagem a cavalo ou de carroça. O domingo era estritamente reservado para a igreja e o descanso religioso. Por causa disso, a viagem só poderia começar na segunda-feira.

Para quem vivia no campo, a quarta-feira era o dia em que fazendeiros vendiam produtos em feiras nas cidades. Sendo assim, a terça-feira se tornou o "ponto cego" perfeito na semana rural: o agricultor podia viajar na segunda, votar na terça e voltar para casa a tempo de vender seus produtos na quarta-feira.

Antes da lei ser aprovada, estados realizavam eleições, basicamente, em qualquer data que quisessem. Nesse sistema, quem realizava votações mais cedo também publicava resultados mais cedo e isso poderia influenciar disputas em locais onde o eleitor ainda não havia votado. Por isso, era importante universalizar o "Election Day".

Eleitores das midterms no Kansas, EUA (Austin Johnson/AFP)

Por que no início de novembro, mas não no dia 1º?

Sendo novembro o mês escolhido, por causa de questões agrárias, restava a determinação de qual dia do mês seria realizada a votação. A lei aprovada em 1845 também dizia que a eleição precisava acontecer na terça-feira seguinte à primeira segunda-feira de novembro. O objetivo era que o dia nunca fosse o primeiro de novembro por um motivo de conveniência.

A data coincide com o Dia de Todos os Santos, quando muitas pessoas vão à igreja. Além disso, comerciantes normalmente deixavam o primeiro dia do mês para fazer balanço dos estabelecimentos.

Embora fizesse sentido logístico em 1845, a manutenção dessa tradição hoje gera críticas. Como a terça-feira é um dia útil sem feriado nacional em grande parte do país, legisladores e ativistas argumentam que o que antes era uma conveniência para agricultores tornou-se uma barreira para a participação de trabalhadores modernos no processo eleitoral.

Por outro lado, todos os 50 estados atualmente permitem a votação antecipada, que é aberta semanas antes do dia oficial. Muitos autorizam, inclusive, o envio de cédulas por correio.