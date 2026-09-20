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Zelensky diz ter marcado reunião com Trump em Nova York

Reunião ocorre em meio à pressão dos EUA por novos diálogos de paz entre Rússia e Ucrânia

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18h16.

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo, 20, que combinou uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Nova York, após uma conversa por telefone entre os dois líderes, segundo a AFP.

"Acabei de falar com o presidente Donald J. Trump", escreveu Zelensky em uma publicação no Facebook. Segundo ele, os dois concordaram em se encontrar em Nova York, e a reunião "pode mudar muitas coisas".

"Há um impulso diplomático", afirmou o presidente ucraniano.

Zelensky, no entanto, não informou a data do encontro. A reunião ocorreria durante a semana em que acontece a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Trump fará o discurso de abertura do evento na terça-feira, 22.

O anúncio acontece em um momento em que os Estados Unidos pressionam pela retomada de diálogos de paz entre Moscou e Kiev.

Até o momento, Trump não se pronunciou sobre a declaração de Zelensky.

 

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