Zelensky diz ter marcado reunião com Trump em Nova York

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo, 20, que combinou uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Nova York, após uma conversa por telefone entre os dois líderes, segundo a AFP.

"Acabei de falar com o presidente Donald J. Trump", escreveu Zelensky em uma publicação no Facebook. Segundo ele, os dois concordaram em se encontrar em Nova York, e a reunião "pode mudar muitas coisas".

"Há um impulso diplomático", afirmou o presidente ucraniano.

Zelensky, no entanto, não informou a data do encontro. A reunião ocorreria durante a semana em que acontece a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Trump fará o discurso de abertura do evento na terça-feira, 22.

O anúncio acontece em um momento em que os Estados Unidos pressionam pela retomada de diálogos de paz entre Moscou e Kiev.

Até o momento, Trump não se pronunciou sobre a declaração de Zelensky.