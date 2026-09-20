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Boca de urna dá vitória ao Partido de Putin nas eleições legislativas na Rússia

O partido Rússia Unida obteve 57,54% dos votos por listas partidárias, segundo apuração inicial da Comissão Eleitoral Central

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15h51.

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O partido do Kremlin, Rússia Unida (RU), venceu as eleições legislativas realizadas nos últimos três dias na Rússia, com 57,54% dos votos, segundo os primeiros resultados oficiais divulgados neste domingo, 20, segundo a EFE.

A legenda governista, que teve a campanha liderada pelo presidente russo Vladimir Putin, alcançou o resultado na votação por listas partidárias, sistema responsável por distribuir metade das cadeiras da Duma, a Câmara dos Deputados russa, que possui 450 assentos.

De acordo com a Comissão Eleitoral Central (CEC), que havia apurado 13,88% dos votos, o Partido Comunista da Rússia aparece em segundo lugar, com 13,67%.

Na sequência estão o Partido Liberal Democrático da Rússia, de orientação ultranacionalista, com 9,27%, e o partido liberal Nova Gente, com 7,96%. A legenda Rússia Justa também alcançou representação parlamentar, com 5,16% dos votos.

Após a divulgação dos primeiros resultados, o líder da Rússia Unida, Dmitri Medvedev, afirmou que os cidadãos russos mantêm a confiança na principal força política do país.

O ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, declarou estar convencido de que a política externa da Rússia não sofrerá mudanças após a primeira eleição legislativa realizada durante a guerra.

O partido pacifista Yábloko, que não conseguiu eleger representantes pela lista partidária, denunciou irregularidades no processo eleitoral. A sigla citou, entre outros pontos, dificuldades para que eleitores votassem por cédulas físicas e a obrigatoriedade do uso de votação eletrônica em alguns casos, método que a oposição considera vulnerável a fraudes.

A oposição russa no exílio havia pedido que eleitores contrários à guerra apoiassem o Yábloko nas disputas por circunscrição e votassem em partidos que pudessem reduzir o número de cadeiras da Rússia Unida pela lista partidária.

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