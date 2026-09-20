Haiti extradita 18 suspeitos de matar presidente Moïse

O Haiti extraditou para os Estados Unidos 18 pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse, executado em julho de 2021, informou neste domingo, 20, o procurador federal do Distrito Sul da Flórida, segundo a AFP.

Moïse, de 53 anos, foi morto por um grupo armado que invadiu sua residência particular em Porto Príncipe. Segundo as investigações, a equipe de segurança do presidente não teria intervindo durante o ataque.

O grupo era formado principalmente por mercenários colombianos. Os suspeitos foram "transportados em avião militar do Haiti para enfrentar a justiça americana", afirmou no X o procurador Jason Reding Quiñones.

"Cinco anos depois dos fatos, continuamos levando os suspeitos aos tribunais dos Estados Unidos, e ainda não terminamos", declarou o procurador.

Ao todo, 30 pessoas foram acusadas no caso, que agravou a instabilidade no Haiti, país que não realiza eleições desde 2016 e ficou sem presidente após o assassinato de Moïse.

A polícia haitiana prendeu rapidamente cerca de 40 suspeitos, incluindo aproximadamente 20 mercenários colombianos. A investigação, porém, avançou de forma limitada devido às dificuldades do sistema judicial haitiano.

A Justiça americana, que tem competência para julgar conspirações planejadas em seu território, acusou 11 pessoas por envolvimento no assassinato. Cinco delas foram condenadas à prisão perpétua: um ex-militar colombiano, um ex-senador haitiano, um empresário com nacionalidades haitiana e chilena, um militar colombiano aposentado e um americano de origem haitiana.

O Haiti enfrenta há anos uma crise política, econômica e de segurança, agravada nos últimos anos pela atuação de gangues armadas. Segundo uma estimativa de junho da Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 1,5 milhão de pessoas estão deslocadas internamente no país devido à violência.

O calendário eleitoral divulgado no fim de julho prevê a realização do primeiro turno das eleições presidenciais e legislativas em dezembro de 2026 e do segundo turno em fevereiro de 2027.