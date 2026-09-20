Equador apreende 2,9 toneladas de cocaína em operação

A Polícia do Equador elevou neste domingo, 20, para 2,9 toneladas a quantidade de cocaína apreendida durante operações realizadas na cidade portuária de Manta, em meio ao toque de recolher noturno em vigor em quatro províncias do país com altos índices de violência, segundo a EFE.

No sábado, 19, o ministro do Interior, John Reimberg, havia informado a apreensão de 1,51 tonelada de cocaína, distribuída em 1.353 pacotes encontrados em 55 sacos de juta enterrados em uma área de Manta, na província de Manabí.

Segundo a Polícia, as operações continuaram no mesmo local e levaram à descoberta de outro esconderijo com mais 42 sacos de juta, que continham 1.250 pacotes de cocaína, equivalentes a 1,41 tonelada.

Ao anunciar o novo balanço, Reimberg afirmou que a operação representa uma ação contra o grupo criminoso Los Choneros, considerado a organização criminosa mais antiga em atuação no Equador.

"Este é um recado para você, chonero. Não apenas prendemos os líderes, enfraquecemos suas estruturas ou apreendemos seus bens; agora a Polícia encontrou seus esconderijos", declarou o ministro.

A província de Manabí se tornou uma área estratégica nas rotas usadas por organizações criminosas para enviar drogas à América do Norte por meio de lanchas rápidas. A Polícia classificou a apreensão como um "forte golpe" contra grupos ligados ao narcotráfico na região.

A disputa por território entre grupos criminosos tem aumentado a violência na província, uma das quatro submetidas ao toque de recolher noturno desde quinta-feira, 17, até o fim do mês. A medida permite que as forças de segurança intensifiquem ações contra as organizações criminosas.

Até sábado, 19, 289 pessoas haviam sido detidas entre meia-noite e 5h no horário local, sendo a maioria por descumprimento da restrição de circulação. Outras 73 pessoas foram presas por crimes como extorsão e associação criminosa.

Este é o terceiro período de toque de recolher noturno decretado pelo presidente equatoriano, Daniel Noboa, neste ano. A estratégia faz parte da "guerra" declarada pelo governo aos grupos criminosos em 2024.

Apesar das medidas, o Equador encerrou 2025 com 9.283 homicídios, segundo os dados citados pela EFE, mantendo o país entre os mais violentos da América Latina.