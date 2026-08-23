Zelensky afirma que Ucrânia e Rússia buscam alternativas ao Starlink

A Ucrânia e a Rússia estão desenvolvendo alternativas ao Starlink, sistema de satélites usado para comunicação no campo de batalha e controlado, em última instância, pelo empresário Elon Musk, afirmou neste domingo, 23, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, segundo a AFP.

No ano passado, Musk restringiu o acesso russo à rede de satélites da Starlink em razão da guerra na Ucrânia. Especialistas avaliam que a decisão pode ter afetado o comando tático das tropas de Moscou e reduzido sua capacidade de ofensiva.

"Os russos estão construindo um equivalente ao Starlink com os chineses e acreditam que terão o projeto pronto em dezembro de 2026", declarou Zelensky.

O presidente ucraniano afirmou que Kiev não ficaria "de braços cruzados esperando pela Rússia e pela China" e que já está desenvolvendo uma iniciativa semelhante em parceria com um país europeu. "Já começamos a testá-lo", disse.

A Ucrânia ainda busca autorização de Musk e do governo dos Estados Unidos para utilizar a infraestrutura da Starlink em operações dentro do território russo.

Musk alterou sua posição sobre a Ucrânia em diferentes momentos desde o início da invasão russa, em 2022. De acordo com relatos, as negociações com o empresário foram conduzidas pelo ex-ministro da Defesa Mykhailo Fedorov, demitido recentemente.

Segundo Zelensky, Musk avalia que permitir a cobertura da Starlink na Rússia poderia representar uma escalada do conflito. Kiev, porém, argumenta que a medida poderia acelerar o fim da guerra.

"Isso realmente poderia levar a uma redução justamente das capacidades que a Rússia utiliza para prolongar a guerra", afirmou.

O presidente ucraniano também disse que o país tenta atingir plataformas de lançamento de mísseis balísticos russos, diante do aumento no uso desses armamentos por Moscou. Segundo ele, esses projéteis só podem ser efetivamente destruídos por sistemas Patriot, fabricados nos Estados Unidos.

Zelensky afirmou que a Ucrânia recebeu 675 mísseis Patriot em 2023, 364 em 2025 e 264 em 2026.

"Quando nossas capacidades de defesa antibalística ficam limitadas, surge outra tática: localizar e atacar as posições próximas de onde os mísseis balísticos são lançados", declarou.