O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Congresso Nacional, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestem sobre duas ações que questionam a implementação do fim da escala 6x1.

Os órgãos têm nove dias para apresentar suas manifestações. Somente depois do encerramento dos prazos, Dino poderá solicitar a inclusão dos processos na pauta do plenário do STF. Caberá ao presidente da Corte, Edson Fachin, definir a data do julgamento.

A decisão ocorre enquanto o governo federal prepara um decreto para regulamentar a transição para a nova jornada de trabalho, com publicação prevista para esta semana.

Quando o STF vai julgar o fim da escala 6x1?

O julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 8.041 e 8.042 ainda depende das manifestações dos órgãos envolvidos. A expectativa é que o caso seja analisado após a liberação dos processos por Dino.

"Após tais prazos, será realizada a análise e requerida a inclusão das ADIs 8.041 e 8.042 em pauta para julgamento do mérito em sessão presencial do Plenário", escreveu o ministro.

Até a decisão definitiva, as medidas cautelares já estabelecidas permanecerão em vigor. Dino também manteve aberta a possibilidade de negociações entre os interessados, sob coordenação dos Poderes Executivo e Legislativo.

O que prevê o decreto do governo sobre a escala 6x1?

O governo deve publicar ainda nesta semana um decreto com regras para a transição da escala 6x1, seguindo as diretrizes estabelecidas na decisão liminar de Flávio Dino.

Segundo um integrante do Executivo, a decisão do ministro esclareceu quatro pontos considerados essenciais para a regulamentação: neutralidade salarial, início da transição, possibilidade de compensar o descanso após o mês de referência e adoção de escalas diferenciadas conforme a função exercida.

A avaliação dentro do governo é que o texto do decreto precisará de poucos ajustes após a decisão do STF.

Perguntas frequentes

Quando o STF vai julgar o fim da escala 6x1? A data ainda será definida pelo presidente do STF, Edson Fachin, após o encerramento dos prazos para manifestações e a liberação dos processos por Flávio Dino.

Quem precisa se manifestar sobre a escala 6x1? O Congresso Nacional, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) deverão apresentar suas manifestações sobre as ações em análise.